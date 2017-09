Llega la 69na entrega de los Emmy

La 69na. edición de los Emmy de la Academia de Televisión estadounidense, que premian a lo más destacado del aire, cable y streaming de ese país, podrá verse mañana a las 20 a través de la pantalla de TNT.





El western de ciencia ficción de HBO "Westworld" y el clásico de variedades y humor "Saturday Night Live" -que ya lleva 42 temporadas casi sin interrupción al aire por la cadena NBC- lideran las nominaciones con 22 candidaturas cada uno, seguidos del éxito de Netflix "Stranger Things" y de "Feud: Bette and Joan" con 18 y de "Veep" con 17.





stranger.jpg







Un vistazo a las nominaciones basta para notar que este año se ha reafirmado la supremacía de los canales de televisión paga, ya sean de cable, premium o de plataformas digitales, en la emisión y promoción de las series más prestigiosas y mejor consideradas por la crítica, con algunas pocas excepciones como "This is us", de la cadena NBC y que aquí se ve por Fox Life.





veep.jpg



Como cada año, la ceremonia que conducirá el presentador de "The Late Show", Stephen Colbert, tiene grandes favoritos, nominados habituales, debutantes en las consideraciones de los votantes, algunas sorpresas y varios menospreciados.





Sin "Game of Thrones" en carrera, ya que el retraso en el estreno de la temporada de este año lo dejó fuera del período de consideración de la Academia, el premio a mejor drama estará entre "Stranger Things", "The Crown", "House of Cards", "Better Call Saul", "Westworld", "This is us" y "The Handmaid's Tale".

the-crown.jpeg



Esta última, que en Estados Unidos significó el primer gran éxito de la plataforma Hulu y es una de las grandes candidatas del año, es la única que aún no tuvo pantalla en Argentina, mientras que el resto pueden verse aquí a través de Netflix, HBO y Fox Life.





En el rubro de miniserie la chances de premio quedaron entre "The Night Of", "Big Little Lies", ambas de HBO, "Feud: Bette and Joan", "Fargo", ambas de FX, y la sorpresiva "Genius", primera serie dramática enteramente guionada de Nat Geo.





fargo2.jpg



Aquí "Big Little Lies" es la que suena para llevarse muchos premios, apoyada sobre todo en grandes actuaciones de un elenco de figuras todas con sus nominaciones: Nicole Kidman y Reese Witherspoon como mejor actriz principal de miniserie, Alexander Skarsgård como mejor actor de reparto y Laura Dern y Shailene Woodley como mejor actriz de reparto.

big-little-lies.jpg



Entre las comedias consideradas este año la gran favorita es "Atlanta" (FX), ganadora en enero del Globo de Oro a mejor comedia y mejor actor de comedia para Donald Glover, que competirá con la múltiples ganadoras "Veep" (HBO) y "Modern Family" (aquí por Fox), con la brillante "Master of None" (Netflix), "Black-ish", "Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix) y "Silicon Valley" (HBO).





atlanta.jpg



Entre los "olvidados" destacan Winona Ryder por "Stranger Things" (que sí estuvo nominada en enero al Globo de Oro) o la tercera y última temporada del drama existencialista "The Leftovers" de HBO, del creador de "Lost" Damon Lindelof.

leftovers.jpg







A pesar de haber sido la mejor entrega de la serie y haber estado entre lo más interesante del año, la Academia de Televisión volvió a ignorarla, a excepción de la nominación para Ann Dowd como mejor actriz invitada.





Los votantes también demostraron desprecio por el thriller psicológico ambientado en el universo de mutantes "Legion", del mismo creador de "Fargo", Noah Hawley; por el relato preciosista con toques surrealistas de "The Young Pope", del italiano Paolo Sorrentino ("La grande bellezza"), y por su genial protagonista, el británico Jude Law.

legion.jpg



Estos últimos aún tienen chances de ser reconocidos en los Globo de Oro próximos, donde suele haber mayor espacio para galardonar producciones arriesgadas y con un tratamiento estético y narrativo fuera de lo convencional.