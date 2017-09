Antonio Gasalla contó que hizo uso de una cláusula en su contrato con el programa de Susana Giménez y abandonará el sketch La empleada pública en el ciclo emitido por Telefe. El humorista se va a Nueva Jersey, Estados Unidos, para actuar en una obra de teatro.

"Este año hice el contrato con Susana con la opción de irme en este momento porque tengo que caer allá cuando se está formando la temporada oficial (de teatro), que es al revés que acá", contó el actor al programa Ponele la firma.

"Con Susana no hablé, no se habla mucho con ella. Está en su camarín, peinándose y maquillándose y yo en el mío poniéndome la peluca. Cuando nos vemos, nos vemos frente a la cámara. Ella ya sabe (que se va), antes de empezar puse la cláusula", reiteró.

El actor desmintió que su ida del ciclo tenga algún tipo de relación con los rumores de enfrentamiento con Fátima Florez. Según su testimonio, "solo hubo un problema" con la humorista, en el primer programa que participó.

"Ella hacía de Cristina Kirchner y lo teníamos (de invitado) a Jorge Lanata. Se fue arriba de Lanata y habló prácticamente todo el espacio que teníamos para hacer La empleada pública. Pero nada más", dijo.

Lo cierto es que tras conocerse la renuncia de Antonio Gasalla, comenzó a circular por las redes sociales el posible nombre que reemplace al humorista en el ciclo de la diva. De inmediato se habló de Lizy Tagliani.

PrimiciasYa.com se contactó con la actriz, quien sorprendida por la consulta indicó: "La verdad que ni idea, me toma por sorpresa lo de Gasalla. Todavía no sé nada, me encantaría trabajar con Susana, pero veremos qué pasa".

Según información que llegó a la redacción de este portal, Lizy arrancaría con su participación a mediados de octubre con un sketch que se llamará "La Pelu", formato que hizo Florencia de la V hace unos años en Telefe. En el mismo, estará Susana y se recibirán invitados famosos cada domingo.