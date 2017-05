Litto Nebbia edita a un librero de 63 años que presenta su primer disco

Editado por Litto Nebbia, el librero Héctor "Barba" Ugarteche, de 63 años, inicia su carrera solista en la música rioplatense con la presentación de su disco "Sin mirar atrás", el jueves 25 a las 22.30 en Borges Espacio de Arte (Borges 1975), en el barrio de Palermo Soho.



"Es urbana, rioplatense, de acá, de Buenos Aires, de Argentina, con mucho de rock y popular", definió Ugarteche.



"El Barba" tocó estos años en la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y en el circuito cultural de sindicatos y clubes de barrio.



"A diferencia de muchos músicos no tengo una historia negra, quizás eso me hace distinto. Armé mi familia, puse un negocio (la librería) y viví de él. Perdí cosas por la música, aunque nunca me dediqué a ella profesionalmente", dijo el artista.



"Sin mirar atrás" está compuesto por 10 temas propios (entre ellos el que le da nombre al álbum) y dos de cortesía: el tango "Fruta Amarga" (Manzi/Gutierrez) y "Barro tal vez" (Luis Alberto Spinetta). Fue editado por el sello Melopea.



Tras la presentación del jueves 25, Ugarteche actuará el sábado 17 de junio a las 22 Studio, Pasaje 5 de Julio 444.