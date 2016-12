Lindsay Lohan quiere secuela de Means Girls

En declaraciones a CNN y Facebook Live, la actriz dijo: "He estado intentando con muchas ganas que salga adelante una secuela de Means Girls, simplemente no está en mis manos. Seguiré intentándolo e insistiendo hasta que la hagamos. Ya he escrito un primer borrador de guión para ello, sólo necesito una respuesta".





Lohan tiene en cuenta que han pasado varios años desde el lanzamiento de la película que llegó a cines en 2004, por lo que la trama sería muy diferente. "La gente dice que adora la película. ¿Cómo vas a ignorar eso? Estuve con Tina Fey el otro día y dije: 'Deberíamos hacer otra película de Chicas malas, una versión más adulta donde seamos amas de casa y todas engañemos a nuestros maridos'. Sería realmente divertido".





La actriz no es la única en querer una secuela, lo mismo opina Rachel McAdams, quien en entrevista reveló: "Me encantó interpretar a Regina George en Chicas Pesadas, así que sería genial volver.





Falta saber qué opina Amanda Seyfried, Lacey Chabert y Tina Fey, entre otros miembros del reparto del filme dirigido por Mark Waters.