Linda Hamilton regresa a Terminator

La actriz Linda Hamilton regresará a la franquicia de "Terminator" tras haber encarnado a la célebre heroína Sarah Connor en las dos primeras películas de la saga, informó hoy la edición digital de la revista The Hollywood Reporter.



En la nueva entrega que preparan Skydance y el estudio Paramount, Hamilton se reencontrará con Arnold Schwarzenegger, de nuevo como protagonista, y James Cameron, esta vez como productor.



El anuncio fue hecho hoy por el propio cineasta durante un evento en Los Ángeles.



"El personaje (de Hamilton) significó mucho para el género femenino y para las estrellas de acción de entonces, pero ahora, el hecho de que regrese una mujer de su edad como una guerrera veterana, va a mandar un mensaje importante", explicó Cameron, según la publicación.



"Hay actores de 50 o 60 años matando a los malos", apuntó el cineasta canadiense, "pero no hay actrices de ese estilo en el cine".



Tim Miller ("Deadpool") será el encargado de dirigir esta nueva continuación, que contará con Cameron involucrado por primera vez desde "Terminator 2: Judgment Day" (1991).



Cameron, además de productor, ha creado la historia sobre la que versará el guión.



El objetivo es lanzar una nueva trilogía de películas, para lo que se ha contratado a guionistas como David Goyer, Charles Eglee y Josh Friedman para aportar ideas.



Hamilton y Cameron, casados el uno con el otro a finales de la década de 1990, no participaron en las películas de la saga que se estrenaron en 2003, 2009 y 2015.



Apenas se saben detalles sobre la historia, pero la publicación asegura que Cameron ha basado su idea en una continuación directa de los hechos acontecidos en "Terminator 2: Judgment Day".



Y la cinta, finalmente, servirá para entregar el testigo a una serie de personajes más jóvenes, reconoció el cineasta.



"Estamos empezando a buscar a una joven de unos 18 años para ser el centro de la nueva historia. Jugaremos con el tiempo. Habrá personajes del futuro y del presente. Sobre todo habrá nuevos, pero Arnold y Linda estarán ahí para guiarlos", declaró Cameron.