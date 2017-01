Lily Collins revivió en su última película trastornos de la adolescencia

La actriz Lily Collins, hija del legendario cantante Phil Collins, da vida a una mujer llamada Ellen que sufre un desorden alimenticio en su nueva película, To The Bone, un proyecto que la "obligó" a enfrentarse a sus propios problemas con la comida y con su imagen física que marcaron buena parte de su adolescencia.

"Fue toda una experiencia física y emocional, pero recibí un apoyo incondicional durante todo el proceso y es una historia importante que debía contarse. Es un tema tabú, o al menos eso creo yo, para las chicas jóvenes y me parece muy importante contar una historia sobre este tema, sin importar cuál sea el enfoque que se le dé. Me siento muy orgullosa de este trabajo y emocionada de que vaya a mostrarse en Sundance", aseguró la joven de 28 años en conversación con el portal Entertainment Tonight.

A pesar de su reticencia a hablar de su vida privada o de su famosa familia, Lily -que comenzó su carrera en el mundo de la moda antes de hacerse un nombre en la industria cinematográfica- ha querido sincerarse acerca de una de las etapas más oscuras de su pasado con la intención de poder dar así esperanza a otras personas en su misma situación.

"Esta película ha resultado muy importante para mí porque de adolescente padecí un desorden alimenticio. Esta es la primera vez que hablo del tema, pero ha llegado el momento. Es muy importante porque se trata de un problema al que se enfrentan muchas mujeres y no hay por qué avergonzarse. De eso trata la cinta, de aceptar tu pasado y de darte cuenta de que la enfermedad no es lo que te define como persona. Lo importante es la experiencia que adquieres y que te rodees de personas que te apoyen, para sobrevivir y superarlo", explicaba la intérprete en el estreno de To The Bone en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah.