Lily Collins a Phil Collins: "Te perdono por no ser el padre que esperaba"

"Te perdono por no haber estado siempre que te he necesitado y por no ser el padre que esperaba. Te perdono los errores que has cometido. Y aunque parezca que es muy tarde, no lo es. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante".Con esas palabras, la actriz Lily Collins, se dirigió a su padre, el músico Phil Collins.Lily es la única hija del segundo matrimonio del cantante con Jill Tavelman. La pareja se separó cuando ella tenía cinco años y, según había trascendido en ese entonces, fue porque el músico le había sido infiel. Tras el fin de la pareja, la joven sólo vio a su padre en vacaciones, luego de que su madre se mudara de Surrey (Reino Unido) a Los Angeles.

"Todos tomamos nuestras decisiones y aunque no excuso las tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado... Estoy aprendiendo cómo aceptar tus acciones y a verbalizar cómo me hacen sentir. Acepto y honro la tristeza y la ira que sentí sobre las cosas que hiciste o no hiciste, que me diste o no me diste", explica Lilly.

La joven actriz cuenta en el libro cómo era tratada por su padre: "El me gritaba, me decía cosas horribles. Me trataba de tonta, ciega, estúpida, egoísta y puta... siempre trataba de hacerme sentir una inútil, como si no sirviera para nada". Además, confiesa que el maltrato era verbal y físico.

Por otra parte, Collins, que también es modelo de exclusivos diseñadores y marcas, remarcó que en su vida no todo fue fácil y debió afrontar varias situaciones difíciles. Además, contó que a los 16 años tuvo problemas alimenticios y sólo consumía "chicles y café".