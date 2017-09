Liga de la Justicia: Wonder Woman y Batman "extrañarán" a Superman

Batman v Superman : El amanecer de la justicia mostró a los fans del Universo DC la Trinidad del famoso estudio de cómics en acción. Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) y Batman ( Ben Affleck ) se enfrentaron a Doomsday al final de la película, lo que tuvo como consecuencia la muerte de El Hombre de Acero.





Tanto Diana de Themyscira como El Caballero Oscuro seguirán manteniendo relación en Liga de la Justicia, el próximo capítulo de la franquicia, pero eso no impedirá que ambos sientan lo que supone la pérdida de Superman.





Es cierto que Wonder Woman y Batman encontrarán a otros superhéroes con los que unir fuerzas y hacer frente a Steppenwolf (Ciarán Hinds) como Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fisher), pero como ha adelantado Gal Gadot en Us Weekly, la muerte de El Último Hijo de Krypton afectará a la dinámica de la Amazona y El Hombre Murciélago.





Desde que han luchado juntos, conocen las fortalezas del uno y el otro. También entienden la esperanza que representa Superman, algo que se perdió [cuando murió], así que sienten eso más que otros

Pese a la pérdida del superhéroe, no es ningún secreto que Superman regresará en Liga de al Justicia. No obstante, Warner Bros. se está guardando mucho de revelar cómo se llevará a cabo su aparición en el filme y no ha querido compartir ninguna imagen del personaje en la película.





Para ver el regreso de Superman habrá que esperar hasta el 17 de noviembre, fecha en la que Liga de la Justicia llegará a las salas de cine. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.





Fuente: Sensacine