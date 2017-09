El reparto de la nueva película de Woody Allen sigue creciendo. Después de que Jude Law (Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2) fuera el último en unirse al elenco del filme que todavía cuenta sin título, ahora Deadline ha revelado que Liev Schreiber (Ray Donovan) y Diego Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars) también han fichado por la cinta que estrenará el director tras Wonder Wheel.





De esta forma, Luna y Schreiber se unen a un reparto formado por Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Elle Fanning (La seducción) y Selena Gomez (Malditos vecinos 2). Deadline también señala que el proyecto ha fichado recientemente a Annaleigh Ashford (Unicorn Store), Rebecca Hall (Professor Marston and the Wonder Women), Cherry Jones (Transparent), Will Rogers (El puente de los espías) y Kelly Rohrbach (Baywatch: Los vigilantes de la playa).





Pese a que los detalles de la trama de la película son secretos -una tradición en la filmografía de Allen-, sí se conocen algunos elementos de Wonder Wheel, cinta que se presentará el mes que viene en el New York Film Festival.





La película, protagonizada por Kate Winslet (La montaña entre nosotros) y Justin Timberlake (Trolls), es un drama ambientado en la Nueva York de los años 50 y sigue a Ginny (Winslet), una mujer casada que se enamora del socorrista Mickey (Timberlake). Los problemas comenzarán cuando la hija de su marido, interpretada por Juno Temple (Vinyl), también se fije en él.





Wonder Wheel se estrena el 22 de diciembre.





Fuente: Sensacine.