Liam Neeson rechazó la posibilidad de una cuarta parte de Taken

Si ha habido una saga de acción en los últimos años que haya vuelto a revitalizar el maltratado género esa es 'Taken'. Cierto es que la segunda y tercera entrega no llegaban ni de lejos al nivel de la primera, pero siempre es un placer ver cómo Liam Neeson rescata a su hija.Por esa misma razón, todos los fans de la franquicia estábamos esperando una cuarta parte. Sin embargo, el propio Neeson, al ser preguntado por si había posibilidad de verlo de nuevo en la piel de Bryan Mills, contestó de forma tajante y divertida: "No, no la hay. Solo hay unas pocas veces en las que tu hija pueda ser secuestrada. De hecho, si hiciéramos otra, sería: 'Por favor, ¿puedes llevarte a mi hija?'".

No obstante, no debe cundir el pánico, pues no parece que Liam Neeson esté por la labor de volver a la saga, pero podremos conocer más a fondo a Bryan Mills. La cadena de televisión NBC convertirá "Venganza" en una serie, en la que se explorarán los orígenes del protagonista. Clive Standen será el encargado de interpretar a un joven Mills, en este show que será estrenado el 27 de febrero de 2017.

Fuente: ECartelera