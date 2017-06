Liam Gallagher, durísimo con Noel por su ausencia en el recital a beneficio de las víctimas de Manchester

La lista de grandes figuras era nutrida: Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Robbie Williams, todos ellos y más habían confirmado su presencia en el recital One Love Manchester, organizado por Ariana Grande para recaudar fondos para las víctimas del trágico atentado ocurrido en esa ciudad al término de un recital suyo, que tuvo lugar hace dos semanas. Pero la figura que todos esperaban no estaba confirmada y nadie pensó que se hiciera presente: Oasis, la banda de Manchester por excelencia, de los hermanos Gallagher, separados hace años por muchas diferencias. El sueño se cumplió a medias: solo dijo presente Liam Gallagher y cantó "Rock n' roll Star", y luego "Live forever" junto a Chris Martin.



Noel ya había dicho anteriormente que estaría de viaje y que no podría asistir. Pero Liam, al parecer, esperaba que su hermano cancelara todos sus compromisos para cumplir con una causa tan importante. Y no dudó en cuestionarlo públicamente en Twitter con durísimos mensajes.

Primero, agradeció al público: "Qué noche increíble la de ayer, puras vibraciones de amor. Nadie se acercará nunca al amor de Manchester". Luego, comenzó con una ironía: "Oh, si alguien ve a rkid ("nuestro chico", en referencia a su hermano Noel), díganle que ya puede salir". "Manchester, me gustaría disculparme por la ausencia de mi hermano anoche, estoy muy decepcionado. Manténganse bellos, manténganse seguros", continuó. Y luego no pudo contener su ira: "Noel está afuera del maldito país, todos acá dando amor. Subite a un maldito avión y tocá tus temas para los chicos, triste cabrón".

Luego, ante la respuesta de un seguidor que le hablaba sobre la reunión de los hermanos, dijo: "A la mierda la reunión, esto no tiene que ver con Oasis, sino con gente ayudando a otra gente, y él está nuevamente mostrando sus malditos colores".