Leyendas de la música recuerdan a Chuck Berry

The Rolling Stones, el ex líder de Animals Eric Burdon y los sitios oficiales de los fallecidos ex beatles John Lennon y George Harrison, entre otros, recuerdan hoy al guitarrista Chuck Berry, padre del rock and roll, fallecido el sábado a los 90 años.



"Los Rolling Stones están sumamente entristecidos por el fallecimiento de Chuck Berry. Fue un verdadero pionero de Rock 'n' roll y nos influyó mucho. Chuck no solo fue un brillante guitarrista, cantante y artista, pero, lo más importante, fue un ingenioso artífice como compositor. Sus canciones vivirán para siempre", publicaron "Sus Majestades Satánicas", en su sitio oficial en Facebook, en un mensaje acompañado por una foto del creador de "Johnny B. Goode".



Por su parte, Eric Burdon afirmó que la influencia de Berry fue tan importante que "cualquier que estuviera en el mundo del rock o el rhythm and blues tenía que tocar sus temas".



En una entrevista a la BBC, replicada por la agencia española Efe, el ex Animal recordó el respaldo recibido por parte de Berry en sus inicios, cuando encararon una gira juntos en 1964 por el Reino Unido.



"Fue muy amable conmigo. Mucha gente tenía opiniones diversas sobre él, pero conmigo fue muy amable. Me llevó un par de veces a comer y me advirtió de lo duro que era el mundo de la música. Me dijo que tuviera cuidado con mi dinero", rememoró el cantante.



Otra de las legendarias bandas influenciadas en sus inicios por el "padre del rock" fue The Beatles, que en su repertorio de los primeros años incluía algunas composiciones de Berry como "Roll sobre Beethoven" o "Memphis", entre otra.



La página oficial de los "Cuatro de Liverpool" reproduce los mensajes enviados desde los sitios de los dos beatles fallecidos, John Lennon y George Harrison, los dos miembros de la banda que más admiraban a Berry, de acuerdo a sus declaraciones.



El sitio de Harrison publicó una versión de "Roll sobre Beethoven" y recordó que se trató de la primera canción ejecutada por los Beatles en Estados Unidos.



En tanto, el facebook de Lennon publica una foto de ambos, en una recordada actuación de principio de los '70, en donde interpretaron una versión de "Johnny B. Goode".



El retrato está acompañado por palabras públicas de Lennon, expresadas a la revista Rolling Stone, en 1971, en las que calificaba al músico como "un poeta del rock and roll".