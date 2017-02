Leonardo DiCaprio será uno de los presentadores en los Oscar

En 2016, Leonardo DiCaprio pudo alzar el Oscar® por su brillante interpretación en "El Renacido" (Revenant). Así, con todo el mundo alentándolo, se rompió su "maldición". Este año, al no haber estrenado ningún film desde aquella noche épica, no figura en ninguna categoría, pero eso no impedirá que se suba al escenario del Dolby Theatre® el 26 de febrero.



Según anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), el actor será uno de los presentadores de la velada que conducirá el Jimmy Kimmel. Además, la organización indicó que otras importantes estrellas de renombre dirán presente: Brie Larson, Mark Rylance y Alicia Vikander.



Para la 89ª entrega que se emitirá por TNT, "La La Land" pica en punta con 14 nominaciones en 13 categorías, alcanzando así el récord de "All About Eve" y "Titanic". La misma es seguida por "Arrival" y "Moonlight" con ocho; "Hacksaw Ridge", "Lion" y "Manchester by the Sea" con seis; y "Fences" y "Hell or High Water" con cuatro.