Leonardo DiCaprio será un famoso investigador contra la mafia

El pasado 2016 Leonardo DiCaprio consiguió el premio que tanto merecía (y que todo internet estaba deseando que le diesen de una vez): su Oscar al mejor actor por 'El renacido (The Revenant)'. Durante todo el pasado año su agenda de estrenos ha estado más bien vacía, parece que después del reconocimiento DiCaprio decidió tomarse unas pequeñas vacaciones que están llegando a su fin.

Según Deadline, Paramount Pictures ha comprado los derechos de 'The Black Hand', novela escrita por Stephan Talty sobre la mafia italiana en Norteamérica. La película será producida por The Gotham Group y Appian Way, la productora de DiCaprio, que presuntamente también protagonizará la película.

La historia tiene lugar a principios de 1900, cuando la mafia italiana hizo su aparición en Estados Unidos secuestrando gente y dejando tras de sí notas de rescate firmadas por "la mano negra". DiCaprio se pondrá en la piel de Joe Petrosino, un oficial de la policía de Nueva York conocido como el "sherlock Holmes italiano", que trabajó para arrestar y deportar docenas de criminales. Por su propio legado común, no quería que los italianos que llegaban a America fueran automáticamente relacionados con la delincuencia. La Mano Negra existió hasta principios del siglo XX y es considerada la precursora de la mafia estadounidense. De acuerdo a los archivos históricos, Petrosino fue asesinado a sangre fría en 1909 durante una investigación. Pionero en la lucha contra el crimen organizado, se convirtió en uno de los policías más famosos de la época por su dedicación y tenacidad.

