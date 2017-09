Warner Bros. apostará por dar un mayor protagonismo a uno de los personajes más míticos de DC Comics, El Joker. Este villano pasó a formar parte del actual Universo Extendido gracias a la participación de Jared Leto en Escuadrón Suicida. El mismo actor aparecerá de nuevo en la secuela de la cinta antes citada, en Gotham City Sirens y en un largometraje que explicará su historia de amor con Harley Quinn (Margot Robbie).





Pero esto no es todo, porque la compañía está trabajando en una película sobre los orígenes del Príncipe Payaso del Crimen y los últimos rumores indican que Leonardo DiCaprio podría ser su protagonista.





El motivo por el que el intérprete de Dallas Buyers Club no es parte de este nuevo proyecto es que este no foma parte del Universo que incluye títulos como Batman v Superman: El amanecer de la Justicia o Liga de la Justicia. Al ser un trabajo independiente, Warner Bros tendría que buscar a otro candidato que de vida al villano al mismo tiempo que Leto. Según indica The Hollywood Reporter, una fuente que procede de la productora ha explicado al medio que el ganador un Oscar por El renacido es el principal candidato para ocupar el puesto.





Además, el medio antes citado también habría recibido la información de que Martin Scorsese (Taxi Driver) habría sido elegido como productor ejecutivo de la cinta debido a su cercanía con el actor. Ambos cineastas han trabajado juntos en títulos tan exitosos como Shutter Island, El aviador o El lobo de Wall Street, por lo que la participación de Scorsese podría hacer que DiCaprio se sienta atraído por el proyecto. Por el momento, esta teoría no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados y habrá que esperar hasta que Warner Bros. anuncie quién protagonizará la cinta finalmente.





Fuente: Sensacine