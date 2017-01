Lemony Snicket llega este viernes a Netflix

Basada en la serie de libros que han sido best sellers mundiales y que abordan el mundo bizarro y oscuro de Lemony Snicket, llega una serie que narra la turbulenta vida de los hermanos Violet, Klaus y Sunny Baudelaire después de la muerte de sus padres en un incendio.



El show, que es ideal para toda la familia, se estrena aquí y en todo el mundo este viernes 13 de enero por el servicio de streaming Netflix.



Tras una descuidada vigilancia, estos niños huérfanos quedan bajo la custodia de un pariente lejano llamado Conde Olaf, una figura misteriosa y tortuosa, quien busca hacerse de la fortuna de los pequeños a través del robo de la herencia.



Después de que sus elaborados planes son frustrados y malas intenciones han sido reveladas, el Conde Olaf, interpretado por el popular Neil Patrick Harris (que antes hizo How I met your Mother y Los Pitufos), emplea una variedad de disfraces extravagantes para imponerse en el camino de los niños, causando caos para los Baudelaire y sus subsiguientes guardianes.



A medida que los niños logran evadir los intrigantes intentos de Olaf de robar su fortuna, van encontrando pistas sobre el pasado de sus padres.



La serie fue creada por Daniel Handler, el autor de la serie de libros Lemony Snicket.



Previamente, hubo una versión en cine protagonizada por Jim Carrey, Jude Law y Meryl Streep, que fue todo un éxito.