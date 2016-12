Lectura para el oficio de la actuación

El actor francés Gérard Depardieu realizó una conferencia de prensa en un hotel porteño, donde se definió como un "autodidacta que aprendió el oficio leyendo", antes de presentar en el teatro Colón su espectáculo Depardieu, donde interpreta escenas de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand; Ruy Blas, de Victor Hugo, y Carnaval de animales, de Camile Saint-Saëns.



"Lo importante para un actor es tener cultura y eso se adquiere leyendo, no se logra al estar con el celular en la mano, o navegar por internet, un recurso para idiotas", afirmó el protagonista de 180 filmes, quien luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza marchó directamente a presentarse ante la prensa.



El intérprete de películas memorables como Novecento, de Bernardo Bertolucci, o La mujer de la próxima puerta, de François Truffaut, arribó a uno de los salones del hotel céntrico que mira al Obelisco, con más de una hora y media de demora.



Corpulento, con apariencia de ogro de los cuentos de hadas, Depardieu ingresó vociferando "Buenos días, buenas tardes" (en castellano), y de ahí en más, sus gestos, palabras, sus breves silencios mirando a los ojos de algún interlocutor, fueron signados por el exceso y la sentencia.



En esa línea, para describir el espectáculo que se vio el sábado y domingo pasados, el artista anticipó, "no haré como Al Pacino –hace un mes dio una master class en ese gran teatro–, en cambio realizaré una interpretación, una construcción o relectura propia sobre los textos elegidos".



El laureado actor recorrió en el show escenas de Cyrano de Bergerac, romántico personaje al que ya encarnó en cine en 1990 dirigido por Jean-Paul Rappeneau, sobre el escenario del Colón, e interpretó también fragmentos del drama Ruy Blas, ya considerado un clásico en la dramaturgia francesa, junto con una orquesta, con los pianistas franceses, David Fray y Emmanuel Christien.



El texto original de Carnaval de animales resulta casi un descubrimiento para el mundo teatral, ya que muchos conocen la música homónima y muy pocos el escrito original francés, que completa el programa de las dos funciones.



Depardieu fumó sin escuchar advertencias, vociferó, se dispersó, habló en paralelo –y a veces en forma superpuesta– a la traductora, pidió a una cronista que dejara de hablar en francés y hasta invitó a retirarse a un camarógrafo, transformando a la rueda de prensa en una suerte de performance, en la que componía a un villano estridente, matizada con sus tomas de posición acerca de temas varios.

"No tengo problema con la figura ni con el trabajo desarrollado por los críticos profesionales, son como actores que no terminan de serlo", señaló con relación a ciertos inconvenientes que perturbaron su reciente presentación en Perú.



"Habíamos ensayado todo perfectamente –continuó– pero cuando la crítica vino a la sala, fue un desastre".



Depardieu ya estuvo en Buenos Aires en octubre pasado y compartió el rodaje de Sólo se vive una vez, ópera prima de acción del hispano argentino Federico Cueva, con Peter Lanzani y la China Suárez en el elenco.



"Ya no me preocupan los personajes, me importa poder hacer lo realizado aquí durante la filmación, porque accedí a conocer a actores que sabían lo que hacían, lástima que el público no los llegue a conocer. La televisión podría generar algo inteligente para difundirlos, pero la TV no arriesga", consideró.



Y completó: "La televisión del mundo está llena de personas gritando, de realities shows y de la presencia de futbolistas corruptos millonarios en pantalla, quienes son seguidos por imbéciles que los alientan a seguir ganando dinero".



La política suele convertirse en otro blanco de sus críticas y el artista galo frunció el ceño para afirmar que "no me interesa, me defino como un hombre libre, siguiendo esa dirección de pensamiento, no voy a Estados Unidos porque no me interesa, rechacé la Green Card".



El artista de 68 años concluyó al subrayar que había logrado "aprender la palabra leyendo especialmente libros de religión e historia, disciplina que hoy me interesa más que el cine, me volví actor así, solo, por la lectura".



Un recitado de un texto de Víctor Hugo, escritor francés que se escuchó en el Colón, puso fin al encuentro.



Depardieu se presentó en el país con producción de TexoArt, a cargo de Ernesto Texo y Federico Caretti, y además de sus actuaciones dictará una clase magistral gratuita dirigida a actores y aficionados al teatro, hoy en la Usina del Arte porteña, con inscripción previa.

agencia na