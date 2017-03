Si bien comenzó a grabar hace algunas semanas, ayer por la noche se vio la primera aparición del personaje de Laurita Fernández en la tira del prime time del Trece, "Quiero vivir a tu lado".





La bailarina y conductora de "Combate" interpreta a Fernanda, una nueva alumna que busca aprender a conducir en la auto escuela que dirige Shimmy (Mauricio Dayub).





A horas del debut como actriz en una tira de televisión, Laurita dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre sus sensaciones, el grupo de trabajo y cómo hizo para verse por primera vez en el programa.





"Estoy muy feliz de ser parte de Quiero vivir a tu lado, de empezar a trabajar en Pol-Ka que es para mí una oportunidad hermosa. Yo desde chica que en mi casa veo las novelas de Pol-Ka y estar trabajando ahí es un flash para mí y para mi familia", contó.

Y agregó: "Estoy muy contenta por el recibimiento que tuve de la gente que trabaja en todos los sectores. Me ayudan mucho, yo les pregunto cosas... la verdad que me recibieron y me trataron como una más. Entrar a un grupo que está armado siempre es un tema, y este es un grupo de trabajo muy lindo".





En tanto, Fernández destacó el gran trabajo en equipo que se realiza en la productora de Adrián Suar : "Son un equipo y se nota. No sólo los actores que admiro, sino también la parte técnica y la producción. Es un placer ir todas las mañanas a trabajar ahí, estoy muy entusiasmada, con muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir trabajando con ellos".





Consultada por cómo se vio en la primera escena, Laurita resaltó: "Ayer me costó verlo pero me obligué a hacerlo porque es una manera de mejorar y aprender. De ver qué cosas no gustaron y qué cosas sí para después hacerlo mejor. En todas las cosas que hago me obligo a verme. Tanto en Combate conduciendo, en el Bailando, o en lo que sea, es un gran ejercicio mirarse...".





"Por ser la primera vez me costó pero lo hice, me quedé comiendo en casa, puse la novela, y la primera vez que aparecí no me animé a subir el volumen y después en la siguiente escena ya la vi más completa", finalizó.