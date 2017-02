Laurence Fishburne, cuyo próximo estreno es la esperada 'John Wick 2', recientemente ejerció como el editor del Daily Planet, Perry White, tanto en 'El hombre de acero' como en 'Batman V Superman: El amanecer de la justicia', pero no estará en 'La Liga de la justicia'. Según él, recibió una llamada para repetir en el papel, pero este asegura que no pasaría de un cameo, ya que no tiene tiempo en su agenda. "Además, ¿para qué quieres un periodista en 'La liga de la justicia'?", dice Fishburne. "Tu quieres ver a Flash, a Wonder Woman, a Aquaman... no a personajes de relleno".

Fishburne defiende los films de DC, pero...

El subgénero de los héroes de cómic está en mejor momento que nunca, pero entre todos los fans hay una sensación prácticamente unánime: las películas de Marvel son claramente superiores a las de DC. Para nuestra sorpresa, Fishburne es también uno de ellos.

"Hemos estado esperando 35 años para ver a estos personajes en pantalla, ¿y ahora qué hacen? Marvel está pateando su trasero. Está hablando el geek de los comics, el que tiene un montón de ellos, una colección. He aguardado una eternidad para ver a todos estos personajes".

A pesar de dejar claro esta obviedad, Fishburne sale en defensa de Zack Snyder con quien trabajó en ambas películas, y que también dirigirá 'La Liga de la Justicia'. Según el actor, ni el tema de Martha ni Lex Luthor son tan malos como se suelen pintar.

"¿El asunto ese de Martha Kent y Martha Wayne? No sé, tío, debo ser muy sentimental, pero no me disgustó en absoluto" confiesa Fishburne. "Y Jesse Eisenberg, ese pequeño friki como Lex Luthor, a mi me parece genial, así que no acabo de entender todas esas críticas".