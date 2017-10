Laura Fidalgo debuta con programa propio

La multifacética Laura Fidalgo regresará hoy a la televisión con Cualquiera puede bailar, un show de talentos que se transmitirá por la pantalla de América HD (señal 16 de Supercanal Digital) y que la devolverá al universo del baile, aunque desde el lugar de conductora, luego de la fractura sufrida en 2013.



El programa que se estrenará a las 14, con la coconducción de Juan Marconi, invita a los interesados a inscribirse a través de la página cualquierapuedebailar.com.ar y propone distintas coreografías para mujer, hombre y parejas de baile, y un premio de 50.000 pesos que, en caso de no haber ganador se destinará a una fundación benéfica.



"Mi objetivo es ayudar a que la gente descubra su pasión y encuentro en la danza un canal para lograrlo. La fama tiene que servir para colaborar y no para las pestañas postizas. Ese siempre fue mi finalidad", enfatizó la bailarina, directora y productora, que desde su comienzo decidió dar clases en barrios carenciados y marginados, en diálogo con la agencia Télam.



"Siempre fui muy activa y tengo esa pasión y amor por lo que hago. Hablo desde mi experiencia, la danza y el arte es sanador, liberador de la angustia y de la depresión", expresó Fidalgo, entusiasmada con su nuevo proyecto, tras 10 años al lado de Ideas del Sur, como jurado y bailarina del show de Marcelo Tinelli hasta que debió retirarse en 2014 debido a una rotura de ligamentos.



De todos los materiales enviados en la semana, un jurado integrado por Maximiliano Guerra, Laura Esquivel y un tercer invitado, que en el primer episodio será Pía Shaw y en el segundo Diego Ramos, elegirán 15 videos que serán los que podrán participar de la siguiente fase.



"Este es otro de los sueños que de a poco voy cumpliendo, y que empezaron a los 13, cuando quise ser bailarina. Después las escuelas, las producciones y también tener un programa propio, que era algo que hacía 10 años tenía en la cabeza y que se dio cuando Dios dispuso", resumió.

Laura Fidalgo charló sobre su rol de conductora y su primer proyecto televisivo.



–¿Cuál es el perfil de "Cualquiera puede bailar?

–Es un programa para personas que sintieron que la danza en algún momento las salvó. Tiene mi impronta. No me gusta el ataque ni el show mediático, por eso no hay famosos ni personajes mediáticos, sí quiero gente con carrera, que estudie, que sepa trabajar bajo presión y también, salir a cantar y actuar más allá de una lastimadura, porque lo que busco mostrar es el día a día desde el trabajo de hormiga y la transpiración.



–Esa disciplina del trabajo, ¿viene de la danza?

–Todo es la educación y la disciplina, eso tiene que ver con cómo te manejás en la vida. La danza me marcó mucho y si uno sabe cuál es realmente su pasión lo hace, es un esfuerzo con placer, por eso deseo que la gente no pase por esta vida sin descubrir su pasión. En este momento en que todo pasa por lo que tenés y valés, quiero reeducar en la relación con la familia porque de ahí viene todo, es la mejor facultad y calle. La disciplina de la danza también, pero la esencia es tu sangre, y eso se perdió un poco, no hay respeto.



–El show mediático aportó a ese estado de las cosas...

–Lamentablemente el show mediático influye y se sigue consumiendo, el tema es hasta cuándo. Ahora es ser canchero. Recuerdo la educación de Juan Carlos Badía, Tato Bores, Julio Bocca, Norma Aleandro, cuando comencé mi carrera en el Maipo con Patalano, Pinti, Les Luthier, su arte... me genera mucha angustia ver cómo se desbarrancó eso pero sigo adelante. Nos quejamos todos y nadie hace nada. Hay que accionar. Igual sé que hay un momento en que cansa remar y cuesta ver para donde va todo esta situación.



–¿Sentís este programa como una bocanada de aire fresco?

–Sí, es ponerle ese brillo de a la opacidad. El agua podrida tiene que salir y la cristalina tiene que aparecer. Apuesto a eso y al trabajo en equipo. Yo busco la justicia todo el tiempo.



–¿Cómo te sienta este rol de conductora?

–Me pone nerviosa porque quiero que todo esté perfecto, pero me genera un nervio distinto al de baile porque en el programa soy yo, no tengo que cuidar la coreografía o el baile. En el teatro todo es bajo un guión, sos vos desde otro lugar, al igual que en los "Bailando...", y acá soy yo como lo hago en mis escuelas o en casa, es mostrarme tal cual soy. No hay que aparentar nada porque no hay nada preparado.



–¿Sentiste alguna vez que el medio te obligó a aparentar algo que no eras?

–Yo siempre soy fiel a lo que quiero y a lo que siento, si fallo, lo hago consciente. Lo importante de cada persona es lo autenticidad, no me gusta la gente tibia. En el medio hay mucha mentira y cuando sos sincera, te catalogan de rara. No voy a muchos eventos porque no me gusta hablar de algo que no me sirva. Igual lo único que tengo en claro es que en la próxima vida voy a elegir lo mismo. Soy una guerrera y muy perseverante, tuve más no que sí.



–¿Cuál es el balance de diez años trabajando en Ideas del Sur?

–Es más que positivo porque me dio popularidad. Si bien me dio reconocimiento Pinti canta las 40 y el Maipo cumple 90, cantaba, actuaba, tuve infinitas obras, produje a pulmón, pero la popularidad me la dio "Bailando...". El público del teatro es muy reducido, no todos pueden ir y a diferencia de la televisión, cuesta dinero. La gente me empezó a conocer y a apostar. Si sos sincero, caes bien parado pero tenés que ser auténtico. Me atacaron y humillaron pero me tuvieron que pedir perdón en público.



–¿El show mediático que se genera en torno al baile, banaliza la disciplina?

–No, creo que la danza es más popular y a mí me dio la oportunidad de que mi escuela tenga más gente. La gente descubrió lo que es la danza, que te pone linda y que regenera. Y cualquiera que tenga ganas de aprender y divertirse, a sí tengas una discapacidad, puede bailar, lo único que puede llegar a impedir es la propia cabeza o el miedo pero nunca tiene que estar adelante ni atrás, siempre al costado, vigilándolo. Lo que no suma son las peleas.



Agencia Télam