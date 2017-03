Laura Esquivel se cruza de bando

La actriz Laura Esquivel, que se popularizó tras encarnar a Patricia Díaz en Patito feo, la exitosa tira que ocupó la pantalla de El Trece entre 2007 y 2008, regresa a dicha señal televisiva para protagonizar Divina, está en tu corazón, la nueva propuesta infantojuvenil que en Mendoza se verá a partir de esta tarde, a las 18, por la pantalla de El Siete (señales 14 y 1007 en HD de Supercanal Digital).



Con la autoría de Mario Schajris (que junto a Marcela Citterio escribió Patito feo) y la producción de Pol-ka, Televisa y Federation Kids & Family, esta nueva tira relata la historia de Divina, una joven que arrastra un pasado de calles y asfalto y que actualmente vive en un barrio carenciado junto con otros chicos abandonados a quienes prometió cuidar frente a una realidad que se presenta como adversa.

Es con el nombre de Divina que Laura Esquivel regresa a la pantalla chica y se planta con un personaje maduro, "humilde –describió la actriz en diálogo con la agencia Télam– y con una resistencia impresionante a la vida que, para mí, nace de lo que le costó crear una muralla para que no se afecten sus emociones, tras el fallecimiento de su mamá y del hecho de no saber nada de su papá".



En tal sentido, la actriz de 22 años resaltó que en la serie televisiva "se muestra la realidad de Divina con otros chicos huérfanos que son menores de edad y que trabajaban dignamente y con creatividad para ganar el dinero, alimentarse y mantenerse".



Pero esa aparente tranquilidad que envuelve a la gran familia de amigos corre el peligro de romperse cuando una asistente social buscará llevar a los chicos a distintos orfanatos y Divina intentará hacer todo lo posible para evitarlo, incluso si debe esconderlos con el fin de mantenerse unidos.



La tira cuenta con la actuación de la prestigiosa actriz Nora Cárpena, quien se pone en la piel de una señora adinerada que se encuentra en la búsqueda de un ser muy querido, y un elenco de jóvenes mexicanos encabezado por Manuel Masalva y al que se suman Ingrid Martz, Harold Azuara y Ale Muller.



–¿Qué te atrajo del personaje?

–Me atrajo la fuerza que tiene ella por todo lo que vivió en su vida, que se cuenta bastante en la historia. Pone a su familia en primer lugar y también es lo que hago yo con mi familia. La historia tiene un gran aporte musical, y eso también me atrae al momento de actuar, la comedia musical. Es una novela para todos, una comedia con sueños y fantasías. Salís un poco de la rutina, de lo que ves en los medios, de las cosas feas que pasan en el país, de la inseguridad, porque la tira te tira para adelante, te hace pensar en los sueños que es lo que perdemos a medida que vamos viviendo el día a día.



–¿Quedó algo de Patito en Laura?

–Sí, el recuerdo de una historia hermosa que movió tanto el tema de los grupos de Divinas y Populares cuando no se hablaba de bullying. El lema de Patito era: "La belleza está en el corazón". Y eso es muy real que me hizo crecer como persona. Yo creo que los personajes me terminan enseñando algo y Patito realmente me enseñó que no hay discusión con nada, que la belleza está en el corazón. Con respecto a cómo me siento ahora con mi imagen, creo que ya pasaron varios años y que, de a poco, entre un proyecto y otro pude ir despegándome de la imagen de Patito que tenía tan pegada por la gente, pero no me molestaba porque tenía en claro que en algún momento iba a poder seguir con otra cosa, con otro proyecto, con otra imagen diferente aunque lo que costó fue su tiempo.



–¿Cómo fue ese proceso?

–Estuve viajando bastante a Italia. Después audicioné para la obra de teatro Los Locos Adams y llegó Tu cara me sueña, que me ayudó mucho a mostrar cosas diferentes que puedo hacer, me dio mucha libertad hacer ese proyecto. Confiaron en mí ciegamente sin saber lo que yo podía hacer. Después de Patito feo en Argentina no tuve muchas propuestas de trabajo. Se ve que al quedar pegada a una imagen tan característica, cuesta mucho despegar. Nunca voy a saber bien cómo se maneja, pero lo que sí entendí es que se necesitaba un tiempo para calmar la imagen de Patito.



–¿Cómo llevaste la transformación?

–Cuesta, propone otro tipo de desafíos. En Tu cara me suena me tocó hacer personajes más lindos, más recatados por el tema de la ropa pero obviamente estás imitando a alguien, seguís un rol, te mostrás de otras maneras. Obviamente no estás mostrando tu manera de ser pero podés mostrarte de otra manera y es divertido. En la vida, por suerte, cada proyecto me fue abriendo diferentes puertas y fue todo bastante continuado. Terminé Tu cara me suena, tuve un año tranquilo y después me llamaron para hacer Divina, está en tu corazón.

