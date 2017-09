Las nuevas canciones de Matías Zambroni

Con una impactante puesta en escena, Matías Zambroni presentará hoy sus nuevas canciones, en el Salón del Sol, del hotel Intercontinental.



El mendocino, que tiene varios temas sonando en las radios de Mendoza, no va a estar solo ya que el Salón del Sol será el espacio ideal para que el DJ Turco Carbajo mixee sus temas mientras Paula Bermúdez y su staff de bailarinas transformen el show en una noche divertida e inolvidable, tal como puede verse en el video de su último corte, Cuatro palabras.



La presentación será la excusa perfecta para empezar bien arriba la semana, pero también para conocer algunas de las canciones que formarán parte del segundo trabajo discográfico de Matías, luego del exitoso Nada es casual, el cual no sólo se editó en formato CD sino que además sus seguidores pudieron disfrutar en DVD luego de lo que fuera una puesta en escena soñada.



El ex cantante de la banda Rapapa saltó a la fama mediática cuando fue participante del programa Soñando por cantar, y dejó una memorable actuación frente al Cabildo ante 20 mil personas. Y llegó a las finales del certamen televisivo.



En 2012 editó su primer disco como solista, Nada es casual, y fue invitado por Valeria Lynch a cantar en su gira "Loba".



Al año siguiente lanzó su DVD en vivo. Mientras que este año lo recibió con nuevos cortes de difusión que suenan en las radios y tienen miles de reproducciones en las redes sociales, como Ese soy yo, Solo y Que sea con un beso.



Con una interpretación romántica, la música de Matías Zambroni invita a bailar fusionando diferentes estilos latinos y en su actual etapa coquetea con el reggaetón.



Cuándo hoy a las 20.30

Dónde Salón del Sol del hotel Intercontinental (bulevar Pérez Cuesta y Acceso Este, Guaymallén)

Entradas $150