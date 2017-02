Las medidas de Trump afectan a una actriz iraní que debía filmar en Hollywood

Golshifteh Farahani, actriz de origen iraní, declaró este jueves que las últimas medidas migratorias llevadas a cabo por la Casa Blanca no le permitirán asistir a su próximo rodaje a pesar de poseer un pasaporte francés. Desde hace unos días, la entrada al territorio estadounidense de ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, entre ellos Irán, así como de refugiados de todo el mundo está vetada. Esta prohibición está prevista, por el momento, para tres meses en el caso de los primeros y cuatro para los segundos.

No es la primera vez que a la protagonista de 'Paterson' (2016) se le prohíbe traspasar las fronteras de un país. Después de su aparición en 'Red de mentiras' (2008) de Ridley Scott junto a Leonardo DiCaprio, su país natal le confisca temporalmente su pasaporte prohibiéndole la salida del Estado. La actriz consigue escaparse para acudir a sus rodajes pero, desde entonces, tiene vetada la entrada a Irán viviendo como exiliada en París donde se instaló hace casi diez años.

Por ello, la interdicción llevada a cabo por Trump ha sido recibida como "un terremoto" según la actriz. "Desde luego, nos afecta a todos, incluso a mí y ya ni tengo un pasaporte iraní", afirma a The Hollywood Reporter y añade "se supone que tengo que ir a los EE. UU. este sábado para una película, pero probablemente no podré". No obstante, la que aparece en la última película estrella de Disney, 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', se negó a revelar de qué rodaje se trata.

Por último, Farahani acusa al actual presidente estadounidense de crear un "enemigo imaginario" y se cuestiona la razón por la que otros países vecinos no se han visto afectados por la misma medida. "¿Por qué no excluye a Arabia Saudita? ¿Qué hay de Pakistán? Es algo que nos estamos preguntando. ¿Son negocios o qué? Es absurdo", concluye.