Las figuras que dijeron "adiós" en 2016

Embed

Alan Rickman, 69 años. Estrella del teatro clásico británico, villano en la serie "Harry Potter" y otras películas. 14 de enero.Glenn Frey, 67 años. Rebelde del Rock 'n' roll, cofundador de la banda Eagles, autor con Don Henley de éxitos perdurables como "Hotel California" y "Life in the Fast Lane". 18 de enero.Abe Vigoda, 94 años. Actor de cine y TV, conocido por encarnar al detective Phil Fish en la serie "Barney Miller" y al soldado mafioso Salvatore Tessio en "El padrino". 26 de enero.FEBRERO:Maurice White, 74 años. Fundador de la banda Earth, Wind & Fire que vendió más de 90 millones de álbumes. 3 de febrero.Antonin Scalia, 79 años. Influyente juez de la Corte Suprema estadounidense. 13 de febrero.Boutros Boutros-Ghali, 93 años. Diplomático egipcio que ayudó a negociar el histórico acuerdo de paz de su país con Israel. Como secretario general de la ONU tuvo enfrentamientos con Estados Unidos. 16 de febrero.Harper Lee, 89 años. Autora cuya novela "To Kill a Mockingbird" (Matar a un ruiseñor) sobre la injusticia racial en un pueblo del sur estadounidense vista a través de los ojos de una niña fue adaptada al cine y ganó un Oscar. 19 de febrero.MARZO:Nancy Reagan, 94 años. Asesora tras las bambalinas y feroz protectora de Ronald Reagan en su trayectoria de actor a presidente, y durante sus años finales en los que padeció alzhéimer. 6 de marzo.Rob Ford, 46 años. Exgobernador populista de Toronto, Canadá, cuya carrera finalizó en medio de un escándalo de drogas. 22 de marzo. Cáncer.Phife Dawg, 45. Autor de letras cuyos ingeniosos juegos de palabras fueron la base del grupo hip-hop A Tribe Called Quest. 22 de marzo. Complicaciones de diabetes.Patty Duke, 69 años. En su adolescencia ganó un Oscar por el papel de la educadora Helen Keller en "The Miracle Worker". Durante su larga carrera tuvo que combatir sus demonios. 29 de marzo.ABRIL:Merle Haggard, 79 años. Cantante country que superó la pobreza y la cárcel para ganar fama mundial con sus canciones sobre vaqueros y perdedores. 6 de abril.Prince, 57 años. Uno de los músicos más creativos e influyentes de los tiempos modernos cuyos éxitos incluyen "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry". 21 de abril.MAYO:Tommy Kono, 85 años. Dos veces campeón olímpico de pesas. 1 de mayo.Morley Safer, 84 años. Veterano corresponsal del programa "60 Minutes" que reveló las atrocidades cometidas en Vietnam y ayudó a cambiar la actitud de los estadounidenses hacia la guerra. 19 de mayo.Rosalie Chris Lerman, 90 años. Sobreviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y activista por la memoria del Holocausto. 19 de mayo.JUNIO:Muhammad Ali, 74 años. Campeón mundial de los pesos pesados cuya rapidez de puños, personalidad franca y espíritu resuelto cautivaron al mundo. 3 de junio.Gordie Howe, 88 años. Conocido como "Mr. Hockey", campesino canadiense cuya mezcla de habilidad y resistencia lo convirtieron en astro emblemático del hockey sobre hielo profesional. 10 de junio.Anton Yelchin, 27 años. Actor conocido por el papel de Chekov en las nuevas películas de la serie "Star Trek". 29 de junio. Atropellado por un auto frente a su casa.Pat Summitt, 64 años. Entrenadora del baloncesto universitario femenino que dio proyección nacional al juego durante su carrera de 38 años en Tennessee. 28 de junio.JULIO:Elie Wiesel, 87 años. Escritor y filósofo rumano, sobreviviente del Holocausto, activista humanitario, premio Nobel de la paz 1986. 2 de julio.Payaso Dimitri, 80 años. Popularísimo payaso y mimo suizo, discípulo de Marcel Marceau. 19 de julio.AGOSTO:John McLaughlin, 89 años. Comentarista político de derecha, conductor de uno de los primeros programas de TV en que los invitados discutían de política a los gritos. 16 de agosto.Gene Wilder, 83 años. Actor cómico sutil, protagonista de películas como "El joven Frankenstein" y "Locuras en el oeste" de Mel Brooks. 28 de agosto.Vera Caslavska, 74 años. Gimnasta con siete medallas de oro olímpicas que se pronunció contra la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. 30 de agosto.SEPTIEMBRE:Phyllis Schlafly, 92 años. Activista de ultraderecha estadounidense que ayudó a derrotar la enmienda constitucional por la igualdad de derechos de las mujeres en los años 70. 5 de septiembre.Rose Mofford, 94 años. Primera gobernadora de Arizona que condujo el estado durante un período de turbulencia política. 15 de septiembre.Arnold Palmer, 87 años. Uno de los grandes del golf mundial, que popularizó un deporte de elite con su carisma y estilo plebeyo. 25 de septiembre.Shimon Peres, 93 años. Ex primer ministro y ex presidente israelí, premio Nobel, un visionario que condujo a su país hacia la paz. 28 de septiembre.OCTUBRE:Rey Bhumibol Adulyadej, 88 años. El monarca de reinado más largo del mundo, fue venerado en Tailandia como semidiós, figura paterna y garante de la estabilidad durante décadas turbulentas. 13 de octubre.Junko Tabei, 77 años. La primera mujer que llegó a la cima del monte Everest. 20 de octubre.Tom Hayden, 76 años. Activista antibélico de los años 60, famoso por ser un líder de las protestas contra la guerra de Vietnam y esposo de la actriz Jane Fonda. 23 de octubre.NOVIEMBRE:Janet Reno, 78 años. Primera secretaria de Justicia de Estados Unidos, estuvo en el centro de varias tormentas políticas durante el gobierno de Bill Clinton, como la del balserito cubano Elián González. 7 de noviembre.Leonard Cohen, 82 años. Cantautor canadiense que combinó espiritualidad y sexualidad en canciones como "Hallelujah", "Suzanne" y "Bird on a Wire". 7 de noviembre.