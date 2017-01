Las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película

Descontamos ya los días para la llegada del evento más importante del cine: los Premios Oscars. El pasado 7 de enero comenzamos a calentar motores con la entrega de los Globos de Oro, los premios al cine y la televisión que concede la prensa extranjera. Y aunque eso de que los Globos son la antesala de los Oscar es más bien una leyenda urbana que pocas veces acierta el premio a la Mejor Película sí es cierto que la ceremonia bien puede ayudarnos a hacernos una ligera idea de cuáles son las cintas que más despuntan de cara a los premios que en febrero presentará Jimmy Kimmel.



El hecho de que «La la land» se haya convertido en la película con más Globos de Oro de la historia nos anticipa que el musical de Damien Chazelle podría ser una de las triunfadoras de los Premios Oscar 2017. Es cierto que el filme protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone se enfrenta a una dura competencia y que los críticos no suelen dejarse cautivar por la opinión de la prensa, motivo por el que (de momento) mejor no apostaremos todo a esta genial historia de amor con mejor final.



Moonlight (dirigida por Barry Jenkins) se llevó el Globo de Oro a Mejor Película el pasado siete de enero. Compitió con lo nuevo de Mel Gibson, «Hasta el último hombre» y con otras tres dignas rivales y merecedoras de un premio de la Academia: «Lion» (Gareth Davis), Comanchería (David Mackenzie), y «Manchester By The Sea» (Kenneth Lonergan). El filme narra la difícil infancia, adolescencia y madurez de un chico afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo y encuentra el amor en lugares inesperados. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a la incomprensión de su familia y a la violencia del barrio.



La cinta independiente «Manchester frente al mar», de Kenneth Lonergan, ha sido proclamada como una de las grandes obras de 2016 y tiene papeletas para dar la campanada en la gala de Hollywood. Este drama protagonizado por Casey Affleck y Michelle Williams se ha convertido en uno de los favoritos de la crítica y fue descrita por la presidenta de la NBR, Annie Schulhof, como «una pieza maestra que explora el amor, la pérdida y la redención de una manera conmovedora y original».



Otra de las cintas que llega fuerte a la batalla por la estatuilla es «Comanchería», dirigida por David Mackenzie y en la que Jeff Bridges interpreta a Marcus Hamilton, un ranger de Texas que intenta encontrar a un par de ladrones. Tal y como afirmó el crítico de ABC tras el estreno del filme, «lo mejor de "Comanchería" es cómo se te pega a la piel la pasta de la que están hecha, no solo los dos hermanos, sino el infalible Jeff Bridges, con su mapa surcado por fuera y por dentro de su cara».



«La llegada» no fue lo suficientemente valorada por la prensa extranjera de cara a los Globos de Oro, lo que no significa que no sea una de las grandes películas que nos ha dado 2016. En el filme, cuya acción arranca tras la aparición de doce naves alienígenas en nuestro planeta, la ligüista Louis Banks (Amy Adams) intentará descifrar los mensajes que los extraterrestres quieren transmitir a la humanidad. Tal y como escribió nuestro crítico Oti Rodríguez Marchante, «la fantasía, la conjetura, el talento y diversas artes, en especial el cine y la literatura, han moldeado de muy variadas formas ese esperado primer encuentro con seres extraterrestres que llegan a nuestro planeta. Ahora, el excelente director canadiense Denis Villeneuve lo plantea desde un interesantísimo ángulo que trasciende los conceptos habituales que se manejan en estas ficciones, como los de «conquista», «miedo», «guerra», «conocimiento», «intercambio» o «futuro»...



«Hasta el último hombre», o la reconciliación de Mel Gibson con Hollywood, es otro de los filmes de este año que también ha gustado a los críticos. Ambientada en Japón, la cinta narra la historia de Desmond Doss (Andrew Garfield), un hombre contrario a la violencia, se alista en el ejército de EEUU para servir como médico de guerra en plena II Guerra Mundial. Tras luchar contra todo el estamento militar y enfrentarse a un juicio de guerra por su negativa a coger un arma, consigue su objetivo y es enviado a servir como médico al frente japonés. A pesar de ser recibido con recelo por todo el batallón durante la salvaje toma de Okinawa, Desmond demuestra su valor salvando a 75 hombres heridos. Nuestro crítico, que otorgó cuatro estrellas al filme de Gibson, subraya que «Hasta el último hombre» «narra el relato bélico de un modo espectacular e hipnótico, con unas escenas de batalla brutales, dolorosas, espantosas».



El «Silencio» de Scorcece entra también en las quinielas para los Oscar. Ambientada en la segunda mitad del siglo XVII, relata la historia de dos jóvenes jesuitas que viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los cristianos.



La historia de «Lion» también podría entrar en la pugna por el histórico galardón. Un joven llamado Saroo (Sunny Pawar), vive en una pequeña ciudad de la India. En la calle, perdido de su familia, lucha por no ser llevado a un hogar abarrotado de niños abandonados. Un día, sube a un avión en dirección a Australia donde conoce a sus nuevos padres adoptivos (Nicole Kidman y David Wenham). Sin embargo, veinticinco años después, un adulto Saroo (Dev Patel) no puede dejar de pensar en las piezas que le faltan de su identidad.