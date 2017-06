Las dos candidatas para ser parte de los X-men

'X-Men: Dark Phoenix' ya está en marcha. Con la despedida de Hugh Jackman como Wolverine en 'Logan', 20th Century Fox está poniendo en marcha nuevos arcos argumentales para su universo mutante, uno de los cuales despegará a partir del personaje Fénix Oscura. Sophie Turner volverá a interpretar a la telépata Jean Grey, que se irá transformando en su alter ego más descontrolado y peligroso. También corren rumores del regreso de James McAvoy y Michael Fassbender como el profesor Xavier y Magneto, por lo que la película conectaría con varios de los personajes de 'X-Men: Apocalipsis' y los lanzaría a una nueva línea argumental. Todo indica por tanto que se trata de una película importante para la franquicia X-Men y no es de extrañar que Fox esté buscando una gran estrella en el reparto. Según el periodista Jeff Sneider: Angelina Jolie o Jessica Chastain.

"Creo que Angelina Jolie necesita reafirmar su viabilidad comercial y necesita hacer una gran película", dijo Sneider en Meet the Movie Press, "Y si no es 'Dark Phoenix', que no lo creo, debería ser La novia de Frankenstein'". Los rumores de que Jolie podría hacer de la mítica novia de Frankenstein no son nuevos y la actriz lleva tiempo en conversaciones con Universal, pero aun no hay nada confirmado. En un momento que no es el mejor de su carrera, la actriz parece estar pensando cautelosamente su próxima superproducción y, aunque todo parecía indicar que acompañaría a -este sí confirmado- Javier Bardem como la Novia del monstruo de Frankenstein, es posible que la fría acogida de 'Angelina Jolie' la distancien del Dark Universe. De ser así, tal vez quiera relanzar su carrera con los mutantes.

Pero parece que no es la única candidata en la que piensa Fox. Jeff Sneider lanzó por Twitter la que podría ser la alternativa a Jolie: "Yo dije en el podcast que no creo que ella [Jolie] vaya a hacerlo, pero... podríamos conseguir un encuentro con 'La desaparición de Eleanor Rigby' a cambio". Se refiere, claro, a Jessica Chastain.

Fuente: ECartelera