Las cuerdas del rock Tributo a Mario Matar

Este martes el teatro griego Frank Romero Day se llenará de acordes de rock, porque tras la repetición de Con el vino en la piel Lito Vitale, David Lebón, Hilda Lizarazu, Juanse, Emme, Juanchi Baleirón, Juan Carlos Baglietto y Miguel Mateos subirán a escena para rendir tributo al género a nivel nacional y local, en un merecido homenaje a Mario Matar y su banda Altablanca, a Alcohol Etílico –con la actuación de Dimi Bass–, y a Los Alfajores de La Pampa Seca, que se presentarán junto con los músicos de Lito Vitale. Como artista local se sumará además Gustavo Tano Bruno.





En el caso de Altablanca, reconocer a su alma mater, Mario Matar, es poner en relieve el vuelo que este guitarrista le dio al rock mendocino en la década del '70, momento a partir del cual la innovación en la composición y en la música se establecieron como parámetros de su arte.





La formación original de esta banda de rock progresivo fue con Mario (guitarra), Javier Segura (bajo), Pablo Romagnoli (flauta) y Natalio Faingold en batería. Este martes Segura –el único integrante de Altablanca presente– será la voz de Shayton, tema de Faingold que va a interpretar con los músicos de Vitale y el artista invitado, Gustavo Tano Bruno.





Segura recuerda cómo fue su incorporación a la banda: "Fue después de un casting que hizo Mario Matar en una casa que era una verdulería, esas casas chorizo de antes, enorme. En un cuarto había una batería, un bajo y una guitarra. En ese casting quedó Natalio en la batería y yo no me animé a hacer la audición porque los músicos tenían un nivel muy alto. Yo era muy chico y Mario ya era un gran músico. Yo no audicioné, pero como era amigo de Natalio iba a todas los ensayos y como tenía muy buena memoria, me aprendí todos los temas. Un día faltó el bajista y Mario me pidió que los ayudase con el ensayo. Al final terminé siendo el bajista de la banda".





La formación después fue cambiando algunos de sus integrantes, pero Mario Matar seguía siendo el pilar de la banda. Si bien hace unos años una enfermedad lo tiene alejado de los escenarios, enterado de que iba a hacerse este homenaje, él mismo eligió el tema Shayton para recordar a Altablanca.





"Shayton era como el tema fuerte de la banda, que le gustaba mucho a la gente y era uno de los pocos temas cantados que teníamos", explica Matar. "Estoy muy orgulloso de que recuerden ese tema y aquella época que fue tan caliente y tan linda. Sé que Shayton está en muy buenas manos, así que estoy muy feliz", sintetiza el guitarrista.





"Shayton es un tema que quiero muchísimo, que nació en un momento muy difícil de la Argentina, pero muy bueno para Altablanca. Nosotros estábamos muy conectados, tocando a full a pesar de que se llevaban a todo el público preso cada vez que tocábamos. Eso no nos frenó nunca en nuestra parte compositiva y en nuestras ganas de hacer cosas. Es un tema un tanto negativo, habla del diablo, del fin del mundo, pero era lo que estábamos viviendo en ese momento. Era muy rockero, con muy buenas guitarras", destaca Faingold desde Londres, en donde está produciendo el disco de la banda Maroon Town Todo es amor, que estará grabado dentro de un mes y del cual también tiene un rol como compositor.





Gustavo Bruno colaboró activamente en la génesis de este espectáculo en Vendimia, no sólo porque se sumará a la presentación de Lito Vitale, sino porque cuando desde la Secretaría de Cultura le comunicaron que iban a sumar un segmento de homenaje al rock mendocino, especialmente a Mario Matar, comenzó a tender las redes de la música para convocar y articular la presencia de quienes interpretarían Shayton.





"Le envié el tema a Lito Vitale para que se lo pasase a sus músicos, que son de Buenos Aires. Es habitual que Lito sume músicos de los lugares donde va a tocar, los incluye en su banda y por eso yo voy a tocar con ellos en el homenaje al rock nacional, que son temas de distintas épocas. Vitale aceptó muy gustoso incorporar algunos temas del rock mendocino", cuenta Bruno.





Por su parte, Lito Vitale recuerda con afecto a Mario Matar y es más, como va a probar sonido días antes, quiere aprovechar la oportunidad de estar en Mendoza para reencontrarse con él, luego de muchos años.





Explica cómo fue la logística para incorporar Shayton al espectáculo: "Una vez que el Tano Bruno me envió una versión original de la canción, la armé con la banda y la vamos a ensayar todos juntos en Mendoza".





Y ofrece sus impresiones acerca de este tema, que dura unos siete minutos: "Es como una especie de cosa conceptual, como lo era el rock en aquellos momentos, con un clima denso, con diferentes partes y cortes y nos los estudiamos todos, así que hicimos los deberes bárbaro".





Para Javier Segura este es un reconocimiento para quienes han hecho de la música una elección de vida que han sostenido siempre en nuestra provincia: "Este es un homenaje a nosotros, los músicos del desierto y no a los músicos que se criaron en Buenos Aires u otras provincias, porque siempre ha sido una tarea muy difícil ser músico en Mendoza, porque no hay industria de la música, no hay instaladas compañías discográficas, no hay nada. Luchás contra la nada misma y así y todo hemos generado productos que después han dado la vuelta al mundo. Por eso quiero ir a cantar en un homenaje a mis dos padres musicales, Natalio Faingold y Mario Matar, que han sido una especie de héroes en nuestra cultura", concluye el reconocido músico y cantante.