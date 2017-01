Las cuatro películas argentinas más vistas del 2016

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), a través de su Gerencia de Fiscalización, informó las estadísticas de público en las salas durante 2016. Entre ellas, una novedad importante es que cuatro películas argentinas figuran entre los veinte largometrajes más vistos del año.

Así esos cuatro films más exitosos que se ubicaron en el top 20 son:



"Me casé con un boludo, de Juan Taratuto (con 2.025.824 espectadores); Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz (943.108), El hilo rojo, de Daniela Goggi (702.461) y El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat (656.217).



La estadística señala que la cantidad de espectadores registrados entre el 1 de enero y el 25 de diciembre fue de 50.418.754. En tanto que el público que concurrió a ver cine nacional durante el mismo período ascendió a 7.275.300.



El porcentaje de público que asistió a ver películas nacionales fue de 14,43%, levemente por debajo del 14,60% que se alcanzó en 2015.



En el curso de 2016 se estrenaron 407 largometrajes, entre los que figuran 243 de origen extranjero y 173 argentinas.