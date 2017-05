Las aventuras de Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy

Amazon Studios trae a la pantalla la historia del fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, que rompió tabúes sexuales mientras que los Estados Unidos se recuperaba de la segunda guerra mundial.



El documental, American Playboy: The Hugh Hefner Story, se remonta al año 1953 y desde allí nos lleva a través la gestación y el desarrollo de una de las revistas más emblemáticas de las últimas seis décadas. Nos ofrece además una mirada en profundidad de la vida de Hefner, quien estuvo involucrado en cada detalle de esta producción.



La serie se despliega en diez capítulos que combinan videos originales de archivo de la colección privada de Hefner con entrevistas a personajes como el reverendo activista Jesse Jackson, el vocalista de Kiss Gene Simmons y el presentador cómico Bill Maher.



También contiene recreaciones cinematográficas que ayudan a contar la historia de un hombre que conquistó el mundo con sus famosas conejitas y su famosa mansión.



En este retrato, Hefner surge no sólo como un genio empresarial sino también como un acérrimo defensor de los derechos civiles y la libertad de expresión. Su manera de pensar siempre lo hizo un enemigo de los movimientos conservadores de los Estados Unidos.



El eterno playboy tiene 90 años y todavía se involucra en todos los aspectos de su revista, que recientemente volvió a sus orígenes con desnudos, luego de haber anunciado en el 2015 que no los incluiría más.



La compañía admitió que eliminar los desnudos fue una mala decisión de negocios. Por eso regresó a lo que siempre fue la especialidad de la publicación.El neozelandés Matt Whelan interpreta a Hugh Hefner en los tramos de dramatización de la serie.Como dato curioso, la obra revela que la legendaria Marylin Monroe ocupó la primera portada de Playboy, en diciembre 1953.