Las actrices que quieren ganar el Oscar

Apenas unos días quedan para conocer as nominaciones definitivas para los Premios Oscar 2017. Será el próximo martes 24 de enero a las 14.00h (Movistar+ Estrenos). La lista de preseleccionadas es abstante amplia; sin embargo, gracias a galardones como los Globos de Oro podemos hacernos una idea de quiénes estarán en la lista de candidatos para conseguir el premio a mejor actriz.



Amy Adams

Aunque ya estaba increíble en «Animales Nocturnos», creemos que la nominación se la dará «La Llegada», donde la vimos a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Este papel ya la dejó a las puertas del Globo de Oro a mejor actriz de dramática.



Emma Stone

La increíble actuación de Emma Stone en «La La Land» ya le ha dado un Globo de Oro como mejor actriz y nos hace soñar, como la película, con que prosperará en la lista de nominadas al Oscar como mejor actriz.



Isabelle Huppert

Su actuación en «Elle» la ha posicionado entre las favoritas al Oscar. No importa que la película no sea una superproducción de Hollywood, lo que importa es como ella consigue atraer todas las miradas hasta conseguir el Globo de Oro a mejor actriz dramática.



Annette Bening

«20th Century Women» la posicionó entre las nominadas a mejor actriz dramática en los Globos de Oro. Con esta, era la quinta nominación con la que Bening se hacía por esta historia de tres mujeres que exploran el amor y la libertad en California durante los años 70. Sin embargo, aún sigue esperando un galardón. ¿Será el Oscar el elegido?



Ruth Negga

Al igual que su pareja en «Loving», Ruth Negga tiene todas las papeletas para aparecer entre las nominadas a mejor actriz en los Oscar. Acostumbrados a verla en situaciones de acción en «Misfits» o «Guerra Mundial Z», Negga nos sorprende con una tierna actuación con una pizca de valentía.



Meryl Streep

Meryl Streep ha vuelto a conquistarnos con su actuación en «Florence Foster Jenkins», la historia de una mujer que, al heredar la fortuna de su padre, pudo cumplir su sueño de estudiar para ser soprano. El problema era que carecía de talento, pero la gente acudía a sus recitales para comprobar si de verdad era tan mala cantante como decían los críticos.