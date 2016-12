Lali Espósito (25) despierta pasión de multitudes. Su presencia no pasa desapercibida jamás. La artista teen alcanzó todas las metas que se propuso. ¿Cómo lo logra?

"Me faltó ponerme un parripollo", es lo primero que lanzó la cantante y actriz, con su característico humor -quizás también una de sus claves para enamorar a su público- al hablar de su excelente año: "Por suerte el balance es positivo. Este fue un año bisagra y de mucho aprendizaje para mí. Me siento distinta al año anterior. Algo me pasó", señaló en diálogo con la revista Gente donde posó muy sensual.



"Cumplí 25 y me doy cuenta de que estoy más grande. Noto en mí los valores que me inculcaron mis padres y me siento verdadera, diciendo lo que pienso y bancándomela. En lo profesional, compuse canciones desde un lugar en el que nunca había escrito. En mi primer disco, A bailar (2014), hablaba sobre cosas más banales. En cambio, este es más genuino. Por eso se llama Soy, tiene que ver con estar siendo la persona que creo que voy a ser el resto de mi vida o, al menos, parecida", agregó.



Como toda artista, ella recurre a su receta personal para evitar que la domine el ego: "Yo trato de aliarme con el ego y de caminar a la par de él. En el escenario lo necesito para confiar en mí: tengo que sentir que mido 1,90 y que soy capaz de dar un súper show. Después, cuando estoy en una comida con amigos o con mi familia, lo dejo a un costado: puede ser muy autodestructivo", expresó.



En cuanto a sus secretos para capitalizar los momentos críticos, remarcó: "Cuando atravieso una situación difícil intento encontrarle lo positivo, pero porque el resto de mi vida es positiva: mis amigos, mi familia, la gente que trabaja conmigo. Si todo fuera negativo, capaz me lo tomaría diferente. Por otro lado, no sé si es un secreto, pero a mí me aliviana mucho ser auténtica. No hago un personaje. Lo que se ve de mí es lo que soy. Y creo que eso me permite surfear los momentos malos desde el lugar más honesto que tengo, que es mostrarme como soy. No la careteo".



Por último, luego de finalizar su relación con Mariano Martínez (38) tras 5 meses de noviazgo, Lali se refirió a la letra de su tema Ego, del que hace poco presentó un videoclip y cuya letra dice "Ya nunca más voy a decir 'es para siempre'". Claro, la conexión con el fin de su romance con Mariano Martínez fue instantánea al escuchar ese tema: "Ese es uno de mis aprendizajes de este 2016. Es un poco desalentador, ¡perdón! La canción habla de una desilusión muy fuerte. No es tan autorreferencial, pero sí me hago cargo de haber sentido 'nunca más voy a enamorarme'. Fue un momento de mi año. Un error del desamor. Después se me pasó y ya estaba diciendo 'quiero enamorarme de nuevo'. Es una canción muy sentida y tiene un mensaje superpositivo al final: de superación, de cruzar hacia algo mejor", finalizó.