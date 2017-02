Lady Gaga prepara su espectáculo para el Super Bowl

Lady Gaga está en el momento más sólido de su carrera. El 2016 comenzó encabezando el homenaje al fallecido David Bowie en los premios Grammy, y continuó con una potente interpretación del himno nacional en la final del Super Bowl, que celebraba su 50 aniversario.



De hecho, ese fue uno de los argumentos entregados por la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, para convocarla este año al famoso show de medio tiempo: el espectáculo más visto en la TV estadounidense y que han encabezado estrellas como Michael Jackson, The Rolling Stones, Prince, Paul McCartney, y en los últimos años Beyoncé, Katy Perry, entre otros.



La diva del pop llega con su nuevo disco bajo el brazo, Joanne, lanzado en octubre. Y después de estrenar su segunda incursión en la serie American Horror Story (AHS: My Roanoke Nightmare), la estrella sellará un nuevo hito en su carrera con el show enmarcado en la final del fútbol americano, que se realizará este domingo 5 de febrero.



Desde su confirmación en septiembre de 2016, Gaga comenzó a gestar su espectáculo a puertas cerradas, habilitando el patio de su casa en Malibú (Los Angeles, EE.UU.) para los ensayos. Solo algunas fotos junto a su equipo publicadas a través de Instagram dan luces de la ardua preparación que tuvo para condensar su presentación en solo 12 minutos.



"No voy a decirles qué canciones voy a cantar porque no quiero arruinar la sorpresa", dijo en la conferencia de prensa previa al espectáculo realizada este jueves, "pero puedo asegurar que serán del agrado de los fans y de los que sintonizan el show".



La cantante ha dicho que usará tanto el suelo del estadio NRG de Houston como el aire, a sugerencia de su hermana Natali Veronica, por lo que se espera verla en alguna acrobacia aérea.



Además, su intención es hacer una presentación "inclusiva" y que celebre el "espíritu de la igualdad". "Quiero, más que nada, crear un momento que todo el mundo no olvidará jamás", agregó. Es de esperar, ya que la organización desembolsó US$ 10 millones para este montaje, el más caro en la historia del show de medio tiempo.



Durante el programa Good Morning America esta semana, dijo que su rutina incluyó un fuerte entrenamiento físico y que cantaba mientras ejercitaba "porque el espectáculo está lleno de cardio".



Pero eso es todo. Ni siquiera se ha referido a las estrellas que podrían acompañarla en el show, como ya se ha hecho costumbre en las últimas ediciones. Los nombres que han sonado en la prensa norteamericana son Elton John y Tonny Benet. Incluso se rumoreó la presencia de Beyoncé (que esta semana reveló su embarazo de mellizos), sobre todo después que Gaga publicara un emoji de una abeja, lo que rápidamente llevó a pensar en "Queen B". "No lean cualquier cosa sobre la pequeña abeja", dijo Gaga, desplazando ese rumor que pudo tener nuevamente a Beyoncé en el escenario del Super Bowl, luego de su show en solitario en 2013 y de su aparición el año pasado junto a Bruno Mars en la presentación de Coldplay.



Se piensa, además, que la intérprete de Bad Romance podría hacer una abierta alusión al nuevo presidente de EE.UU. Donald Trump, luego de hacer una mediática y masiva campaña a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton, y de lamentar su derrota en redes sociales. La NFL ya ha dicho que no hay ninguna prohibición en la presentación de la cantante.



Luego del show, la compositora de 30 años prepara una sorpresa adicional. Según reveló US Weekly, Gaga anunciará el lunes las fechas de su nueva gira mundial, enmarcada en el disco Joanne.



La final del Super Bowl se realizará este 5 de febrero, donde competirán los New England Patriots contra los Atlanta Falcons, y será transmitida por ESPN y Fox Sports desde las 20.30 horas.



