La vieja banda de punk de la joven actriz fallecida

Mary and the Boy, la banda de la fallecida actriz griega Mary Tsoni

Mary Tsoni, la actriz protagonista del filme de Yorgos Lanthimos «Canino», murió a los 30 años el pasado lunes.Sus últimos trabajos datan de 2010 «Artherapy», un documental musical que mezcla ficción y realidad, y la comedia «Ta oporofora tis Athinas» dirigida por Nikos Panayotopoulos. Antes de iniciarse en el mundo de la actuación, Tsoni era cantante de la banda de punk Mary and the Boy.En su corta carrera como actriz, Tsoni participó en 2005 en la comedia de terror «To kako (Evil)» de Yorgos Noussias y en la pieza «Die Nordend Strasse», antes de alcanzar fama internacional con su papel como hija menor en «Canino», la aclamada cinta de Lanthimos sobre un matrimonio que cría a sus tres hijos sin influencias exteriores y confinados en su casa en las afueras.El cuerpo de la intérprete griega fue hallado en su apartamento de Atenas el pasado lunes. La causa de la muerte todavía se desconoce.Según informa el medio griego Espresso, fue la propia Tsoni la que llamó a una ambulancia y minutos más tarde los servicios sanitarios la encontraron muerta. Tsoni sufría una fuerte depresión desde hace meses. Su amiga y también actriz, Lewsha Camille Simboura, publicó en Facebook un mensaje en el que relataba que encontró a Tsoni muerta en su apartamento. «No puedo creérmelo. Acabo de encontrar a Mary Tsoni muerta en el quinto piso. D.E.P Siento no haber venido antes, tal vez podríamos haberte salvado... Me sentí culpable, mientras observaba a James realizar la RCP. Debería haber tratado de ayudarte con tu enfermedad...», escribió.