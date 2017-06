La vida de Sofía Pachano después del "Bailando..."

Nació en una casa donde el arte marcó cada paso de su vida. Con un padre y una madre abocados al mundo del teatro y la danza, Sofía Pachano creció y heredó la pasión por ese universo artístico, lugar que fue apropiándose de a poco para tener hoy, con 28 años, un nombre propio en las marquesinas porteñas.



Hija de Aníbal Pachano y de la bailarina Ana Sanz, Sofía estudió danza, teatro, canto y maquillaje. Además participó en varios programas de televisión como AgranDadytos o Séptima noche, del recordado Juan Alberto Badía.



Pero fue recién en 2010 cuando saltó a la popularidad tras su incorporación al "Bailando por un sueño".

Tinelli lo hizo otra vez. Sofía, así como su papá, pasaron a formar parte de las celebridades mediáticas de entonces. Luego, mucha agua pasó bajo el puente. Los escándalos, salidas en programas de chimentos, asistencias a eventos...



Hoy, alejada del mundo mediático, Sofía deja atrás las diferencias con su padre y esa exposición de su vida privada, al pertenecer a uno de los programas más vistos del país.



En gira nacional con la comedia El otro lado de la cama –hoy dará sus dos últimas funciones en el teatro Plaza–, Sofía Pachano habló con Escenario sobre su presente sin tantas cámaras de TV y bajo los silencios enigmáticos del escenario.



Relajada y admirando la naturaleza mendocina, Sofía aprovechó su visita para tomarse unos días libres y recorrer sitios turísticos, entre ellos Cacheuta y Los Caminos del Vino.



–¿Cómo vivís el éxito de la obra en Buenos Aires y en cada provincia que visitan?

–La verdad que sorprendida. Desde que estrenamos, el público la ha tomado de una manera revolucionaria.



–¿Se imaginaron esta respuesta?

–El que más se lo imaginaba era Nico (Vázquez, protagonista junto con su mujer, Gimena Accardi). Él siempre dijo: "Ustedes tengan fe, esto va a ser un éxito". Y nosotros lo seguimos.



–¿Qué condimentos de la obra pensás que atraen tanto a la gente?

–La música. Hay un cancionero muy amplio con música nacional como Cerati o Baglietto y eso atrae muchísimo. La gente se va cantando... También la historia que se cuenta de amistad, cruce, engaño, infidelidad. Es una comedia moderna y la gente se divierte mucho.



–Estuviste paseando por Mendoza antes de las funciones...

–Sí. Vine a disfrutar unos días de la provincia hermosa que tienen, a descansar. Ya conocía, vine hace unos años con la obra de mi papá, Smile.



–Y probaste el vino, supongo...

–Sí (risas). Hice la ruta del vino. Quería conocer un poco más los viñedos, las bodegas. En su momento, cuando vine no tomaba vino y ahora, los años viste que vienen de la mano del vino (risas). Fui a las termas de Cacheuta. Fue buenísimo, estuvo muy relajante. La verdad que la pasé bomba.



–¿Qué pensás del "Bailando por un sueño", vos que formaste parte del show de Tinelli?

–Es un programa que me parece divertido cuando se centra en la danza. Ahora está más tirado a las peleas, pero bueno es uno de los programas de entretenimientos más importantes del país y estar ahí siempre suma.



–¿Volverías a participar?

–No sé si volvería. Lo que pasa es que hace unos años estoy más tirada al mundo de la actuación, que me encanta. Vengo trabajando un montón. En estos siete años no paré y el ritmo del "Bailando..." ya no lo podría sostener.



–Por lo que veo en el blog Tastemade, te gusta cocinar también...

–La verdad que lo disfruto mucho. Cocinar es una faceta que siempre estuvo en mí, pero ahora la profesionalicé más y decidí llevar mi sueño a la realidad: tener mi programa de cocina y viajar por el mundo.



–¿Seguís con Tastemade?

–Sí, sigo grabando mis programas para Tastemade de gastronomía. Ya grabé en Buenos Aires, España y ahora me voy a Puerto Rico. Es un trabajo paralelo que disfruto mucho y que combino con el teatro.



El otro lado de la cama

Con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Sofía Pachano, Benjamín Rojas, Sofía González Gil y Francisco Ruiz Barlett

Cuándo esta noche, a las 20.30 y 23.15

Dónde Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Entradas $450 a $650