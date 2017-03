La vida para ser contada en monólogos

Con 15 años de carrera y una trayectoria frente a cámaras o entre telones, el actor y director teatral porteño Francisco Suárez se metió tan de lleno con el monólogo. Y fue Mendoza el lugar que hace un par de años se abrió ante él para explorar este tipo de teatro con el exitoso ciclo Mendólogos. Tal es así que, actualmente, combina las grabaciones de la serie Mendólogos TV con la gira de su unipersonal Insólogo basado en esta experiencia y que hoy ofrece función en el Quintanilla.



Estrenada en octubre el año pasado, en un teatro porteño, la obra representó este verano al país en el VI Feim Chile–La Serena (Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual chileno) y ahora aterriza en Mendoza para seguir hacia San Juan y otras provincias.



"Estoy viviendo en las dos ciudades, Godoy Cruz y Capital Federal. Voy y vengo todo el tiempo", nos cuenta el actor que, en su estadía local esta semana brindó un seminario de actuación.

Francisco Suárez dio sus primeros pasos actorales en la adolescencia, en la escuela de Pompeyo Audivert. Luego siguió su formación con maestros como Norman Briski, Augusto Fernándes, Marcelo Savignone y Guillermo Angelelli.



Sobre Insólogo, el artista de 33 años confirma: "Sí, deriva un poco de Mendólogos. Empecé a vincularme cada vez más con actuar monólogos teatrales, con el género".



Y describe el espectáculo como humorístico donde "cada monólogo habla de un personaje". "Empecé a escribirlos con un amigo mío, Pablo Correa. Empecé a investigar y a reconstruir todo lo que había hecho en teatro, desde mis inicios a los 17 años con Pompeyo Audivert".



Pero la historia fue cerrando a partir de un texto de Alan Darling, discípulo de Mauricio Kartun, que le cedió al actor de tiras televisivas como Signos y Casi Ángeles.



Se trata de La hora de la verdad. "A partir de ese texto y de los que yo tenía empezamos a elaborar Insólogo. Le di un hilo conductor a estos personajes. Hay un presentador que le da paso a un empleado de una obra social, a un boxeador, a un empleado de la terminal de ómnibus que sufre una transformación y se convierte en mujer, y un político que se encuentra grabando su spot de campaña", detalla Francisco.



El humor es el centro de acción para desarrollar estas historias. Y, según explica el artista, "es un espectáculo unipersonal tragicómico, donde los cuatro personajes están plantados desde un criterio dramatúrgico circular".



Es decir: "Cada uno transita su conflicto y, a pesar de sus diferencias, son identificables, legibles para el público. La gente, no sólo de Argentina, se identifica mucho con estos personajes. Debajo de la máscara de cada uno de ellos, hay una profundidad".



En este sentido, Suárez lo vivenció cuando llevó el espectáculo al público chileno en el Feim. "Es un festival organizado entre Chile y Holanda dedicado al teatro gestual. Fue una experiencia hermosa. Envié esta propuesta ni bien se estrenó y el jurado elegió mi obra como representante de nuestro país. No lo podía creer", relata.



Cruzando frontera

El artista se entusiasma y por eso desde que inició sus trabajos en Mendoza le interesó cruzar la frontera.



"A veces parece que está más lejos de lo que queda Chile. Es un público muy culto y preparado para el teatro. Me gustaría trabajar allí y el Feim me abrió las primeras puertas. Este año voy a ir a actuar a Santiago de Chile, si todo se da como lo planeo", revela acerca de sus proyectos teatrales en el país vecino.



En la gran pantalla

En medio de una completa agenda 2017 está el cine. Volverá a participar en una película dentro de dos meses cuando, casualidad del destino o no, el mendocino Marcelo Páez Cubells comience el rodaje de Bruja, su nuevo filme.



El director de Baires y Omisión lo convocó para este thriller de suspenso que contará en sus roles protagónicos con figuras reconocidas del ámbito nacional.



Francisco Suárez tuvo un papel destacado en la cinta Fantasma de Buenos Aires (2009).



"Tengo que ir a Buenos Aires para juntarme con el director y que me cuente detalles de su peli, todavía no tengo mucha información", advierte el actor, aunque anticipa: "Bruja va a hablar sobre la trata de mujeres, es muy interesante, se dará a través de la brujería o algo así. No puedo adelantar mucho", reconoce el actor.



Y, mientras muda sus valijas de aquí para allá, el próximo capítulo de Mendólogos TV –que tendrá a Juan Gil Navarro como protagonista– se rodará el mes que viene en Buenos Aires y en Mendoza.