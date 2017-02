La Venganza Será Terrible llega a Mendoza

El viernes 10 de marzo a las 21, el Cine Teatro Imperial de Maipú presenta el espectáculo radiofónico con 30 años de trayectoria "La Venganza Será Terrible", conducido por un ícono de la radio, Alejandro Dolina. Lo acompañarán Patricio Barton y "El trío sin nombre" integrado por Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina.

"La Venganza Será Terrible", se emite actualmente por AM750 de lunes a viernes a las 00:00hs y se calcula que por año, lo ven en vivo cerca de 120.000 personas, ya que el programa recorre el país en forma itinerante. Las entradas para presenciar en vivo "La Venganza Será Terrible", se ponen a la venta desde este Jueves 23 de Febrero, exclusivamente en la Boletería de Imperial Maipú, ubicado en Pablo Pescara y Juan Domingo Perón de Maipú. El valor de las mismas es de $300 (Fila 1 a 10), $250 (Fila 11 a 20) y $200 (Fila 21 y pullman). La modalidad de pago será solo efectivo.



Días y horarios para la venta de entradas, durante el mes de Febrero: Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 25: de 16:00 a 22:00hs. Domingo 26: de 17:00 a 21:00hs. Lunes 27 (Feriado): boletería cerrada. Martes 28: de 18:00 a 22:00hs. Próximamente informaremos horarios de Marzo.

La Venganza Será Terrible

Actuamente "La venganza será terrible" se trasmite por AM750, de Lunes a Viernes a las 00:00hs, los días jueves y viernes el programa se graba desde el auditorio Caras y Caretas (Venezuela 330, San Telmo).

El contenido del programa es fuertemente humorístico, pero registra como sección central una charla acerca de asuntos relacionados con el arte, la historia, los mitos, ciencia y otras áreas de la cultura. "La Venganza Será Terrible" tiene una breve sección musical, donde los conductores cantan y ejecutan instrumentos. A lo largo de estos años, también se han realizado breves comedias musicales, de unos veinticinco minutos de duración, escritas especialmente para la radio e interpretadas por figuras consagradas.

Han actuado en el programa Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Jairo, China Zorrilla, Jaime Torres, Julia Zenko, Juan Carlos Baglietto, Ana María Cores, Esther Goris, Jorge Luz, Víctor Heredia, Guillermo Fernández, Cecilia Milone, Suma Paz, Juanjo Dominguez, etc. Más que un programa de radio convencional, "La venganza Será Terrible" es una pequeña experiencia teatral cotidiana, ir al programa es ya una tradición juvenil, de modo que el clima en que se desarrolla, forma parte de la dotación artística de "La Venganza Será Terrible". El ciclo ha obtenido innumerables premios y distinciones.

Integrantes de La Venganza será Terrible

Patricio Barton: Productor integral de televisión, conductor y periodista especializado en medios. Produjo el ciclo "EnSeñas"(primer curso de Lengua de Señas para chicos oyentes) para el Canal Encuentro y Paka Paka, en el que también es la voz del protagonista masculino (Lucio). En televisión, condujo Azulunala por el Canal Encuentro, programa del cual fue además el mentor y productor general. También produjo y condujo la trilogía "de los Nautas" dedicada a los medios de comunicación: Grafonauta, Radionauta y Telenauta; todos emitidos por Canal á entre 1999 y 2005. Entre otros productos televisivos y multimediales ha dirigido "Cuentos a Mano" el primer video-libro de América Latina con cuentos infantiles narrados en lengua de señas (la lengua de las personas sordas), una modalidad que en el primer mundo es conocida como "signingbook". Barton también se ha desempeñado como periodista especializado en medios gráficos en la publicación "El Boletín" que se distribuye entre editores, distribuidores y vendedores de diarios y revistas de la Argentina. Fue Jefe de Redacción entre 1994 y 2007. En televisión también condujo el ciclo Haciendo Escuela en Canal 7 durante los años 1997 y 1999. En radio produjo y condujo diversos ciclos en FM La Tribu, y el programa Medionauta en Radio de la Ciudad (AM 1110). En gráfica, se desempeñó como columnista de medios en la sección Cultura del diario CRITICA de la Argentina, fundado por Jorge Lanata.

Manuel Moreira: Cantautor argentino que tiene ya editados dos discos con canciones propias: "Más que razones" y "Niño". Actualmente está preparando el material de su tercer cd y prepara una nueva gira por Europa, además de presentarse en escenarios de todo el país.

Manuel canta todas la noches en La Venganza será terrible (Radio del Plata) y dice Alejandro Dolina: "...diré, al galope, que Manuel Moreira asume en este disco las funciones de cantante, compositor, poeta, arreglador, instrumentista y director. Me permito opinar que semejante multiplicidad no es hija de una mera prolijidad posmoderna sino más bien del ejercicio natural del oficio juglaresco. Con el mismo apuro debo avisar que Moreira ha elegido profesar virtudes musicales. Quiero decir con esto que canta como pocos, que es buen guitarrista, que conoce las delicadas trampas del canto coral y que no le escapa a las complejidades armónicas. En cambio ha preferido renunciar a los recursos supletorios que casi siempre acreditan los cantantes sin voz: expresividad teatral, sostenes doctrinarios, superioridad moral, etc. Me gusta pensar que la voz de Moreira, recién instalada en los foros de la atención pública, nos va a acompañar por mucho tiempo y va a incorporarse al grupo selecto de nuestros acentos inconfundibles..."

Músicos, ambos, participan de la sección musical donde los conductores cantan y ejecutan instrumentos. Y son parte del "Trío sin Nombre" junto con Manuel Moreira.