La unión de las mujeres de la familia en "Nosotras/Ellas"

"La idea de la película surge en un momento de mi vida donde tenía sensaciones encontradas respecto de este grupo y su dinámica, una doble sensación de mucha afinidad pero también cierto rechazo hacia algunas cuestiones", dijo Pesce a la agencia Télam.



La realizadora explicó que "ese fue el punto germinal, después la película toma otros caminos y en ese recorrer y trabajar se fueron encontrando muchas cosas más".



Con una dinámica de documental observacional, dónde el peso radica en las imágenes y los silencios, esta cinta de 60 minutos se mete en la intimidad de unas vacaciones en las cierras cordobesas, paisaje bucólico con ríos y árboles que aíslan aún más a estas relaciones.



-¿Por qué armar una especie de relación de espejo entre la tercera edad y los más jóvenes?

-Mi intención no fue esa, sino observar cómo las integrantes más antiguas de ese grupo iban dejando sus lugares para dar paso a las nuevas. Me interesaba descubrir los rastros de esas mujeres ausentes en las que aún permanecían, traerlas de nuevo al presente a través de la forma de hablar de mi tía o de un gesto de mi madre, no en el sentido de un espejo sino como una continuidad de una esencia o algo así.



-Hacés lo mismo entre la vida y la muerte, ¿Por qué?

-La película tuvo diferentes estructuras a lo largo del trabajo de montaje pero ésta se mantuvo desde el inicio. Me parecía interesante comenzar con una despedida y terminar con un nacimiento, con el ciclo vital que se reactiva, se renueva.



-¿A qué se debe el juego entre la primera persona del plural y la tercera del plural en el título?

-Tiene que ver con la idea de que en la realidad formo parte de ese grupo y a la vez en la película estoy fuera. "Nosotras" me incluye y "Ellas" son las mujeres que miro a través de la cámara. Eso también podría extenderse a todas las mujeres, es decir nosotras como un conjunto amplio y ellas las demás a quienes miramos. Es un juego de palabras que habla de un pertenecer y a la vez de una distancia.



-El marco natural de Córdoba, ¿ayuda a presentar esta relación entre mujeres?

-Creo que el marco, ya sea una casa en la ciudad o una en el campo no modifica sustancialmente la forma de vincularse entre estas mujeres. De hecho esa fue una de las razones por las cuales decidimos incluir esas vacaciones en la película; entender que donde estén se manejan en los mismos términos, con los mismos códigos. Lo que hace el marco natural quizás es imbuirnos en una sensación diferente, mas envolvente y silenciosa.





-¿Qué importancia le das a la familia?

-En mi experiencia de vida la familia siempre ha sido algo importante, un refugio y espacio de encuentro. Por supuesto también significó un terreno de conflicto y crítica, es algo que creo que se trasluce en lo que hago. Claro que no para todos "familia" quiere decir lo mismo ni tiene la misma importancia, no todos asociamos "familia" a las mismas cosas.



-¿Y a la tercera edad?

-En cuanto a la vejez, he sido muy cercana a las personas grandes de mi familia. Viví un tiempo con mis tías abuelas y eso me dio una dimensión más profunda de ese momento de la vida y de esas personas. Ahora que ya no están pienso cuán importante es tener la voz de esas generaciones, sus experiencias, sus recuerdos, siento que falta un pedazo de mí, de mi historia, y las extraño.



-La memoria también ocupa un lugar importante en tu relato.

-Me posibilita traer al presente ciertos gestos, pasos, imágenes que ya no existen, imágenes de mis tías que ya murieron, o de mi hermana cuando era chica, me permite volver a "ver" cosas que ya no existen más y quizás entender algo. Por eso quizás para mí son tan importantes las voces de mis abuelos o tías abuelas. También el cine en cierta manera es una memoria, una del mundo, de una sociedad, de una persona, de una época.





El documental "Nosotras/Ellas", ópera prima Julia Pesce, retrata la relación entre las mujeres de una familia, a través de tres generaciones reunidas en una casa, el uso de la memoria, las enseñanzas que deja la tercera edad y el arribo de una nueva integrante.