La última salida, del argentino Federico Axat, llegará al cine

Las productoras Anonymous Content (artífices de En primera plana y El renacido, entre otras películas) y Campanario Entertainment (impulsora del film Y tu mamá también, anunciaron en Los Ángeles que han adquirido conjuntamente los derechos audiovisuales de La última salida, el best seller del escritor argentino Federico Axat, con la intención de llevarla al cine en forma de largometraje.





Con director famoso

El proyecto cinematográfico será producido por Michael Sugar (ganador del Oscar a la Mejor Película 2016 por En primera plana) y Ashley Zalta de Anonymous Content, y Jaime Dávila y Sergio Aguero, de Campanario Entertainment.





La última salida fue publicada por primera vez en lengua original castellana por Ediciones Destino en febrero 2016 y está en vías de ser traducida a más de treinta idiomas.





Acaba de lanzarse en Estados Unidos bajo el título Kill the next one y en Francia como L´Opossum rose, en ambos países con buenas críticas, incluyendo una de The New York Times.





Se trata de la tercera novela de Federico Axat (Buenos Aires, 1975), ingeniero de profesión que ha escrito antes Benjamín (2010), El aula 19 (2012) y El pantano de las mariposas (2013).