La tristeza gigante de Alain Delon

La actriz Mireille Darc fue "la mujer de mi vida" y "sin ella yo también me puedo marchar", afirmó la leyenda del cine francés Alain Delon, tras la muerte el lunes de su excompañera sentimental.



"Hoy en día, prefiero tener mi edad que 40 años. Sin ella, no me quedan muchos años por vivir, muchos años de sufrimiento (...) Sin ella, también me puedo marchar", declaró el actor de 81 años en una entrevista con el semanario francés Paris Match que será publicada el jueves.





Alain Delon.jpg

Alain Delon3.jpg

"Fue la mujer de mi vida", confió. "Fuimos tan felices juntos (...) Fue mi media naranja. No nos planteábamos nada, nos completábamos", dijo el actor.Ambos fueron pareja durante 15 años en los años 1970-1980, rodaron juntos varias películas y siguieron unidos hasta la muerte de Darc, el pasado lunes."Me digo a mí mismo que ella dejó de sufrir. Quienes sufren son quienes se quedan. ¡Me duele tanto! Merecía tanto vivir...", afirmó Delon de Darc, que estaba casada con el arquitecto Pascal Desprez.Las exequias de la actriz, muy popular en Francia , tendrán lugar el viernes en París