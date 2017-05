La trágica escena inicial que iba a tener Logan

La última película de la saga de 'X-Men', la última protagonizada por Logan o Guepardo, ha desvelado algunos sucesos que nos han dejado con la boca abierta. Especialmente ese momento en el cual descubrimos que, en el Universo que está ambientado la cinta, los únicos X-Men que quedan son (aparentemente) el protagonista y Charles Xavier, la mente más poderosa del mundo. Y eso es así porque el resto han sido aniquilados por el propio Xavier en un arranque de locura. No se muestra explícitamente, pero múltiples comentarios de ambos personajes terminan por desvelarlo. Es una noticia muy dura para los fans de la saga, pero podría haber sido incluso peor: en un primer momento, se pretendía que 'Logan' comenzase con el momento de la masacre.

Así lo ha confirmado James Mangold, el director de la película, en una entrevista para IGN: "Yo había escrito la primera escena del guión con esa secuencia, literalmente. Todo iba a ser mostrado de forma explícita, pero si decidimos quitarlo no fue para tener más material para otras películas, sino porque redefinía la historia. Enfocaba demasiado la historia en el resto de los X-Men, y esta historia era para Logan y Charles. Esta tragedia es importante para los personajes, pero en este punto de su vida solo se trata de una sombra que siempre está detrás de ellos". En 'Logan' se menciona que la gran mayoría de estos mutantes murieron accidentalmente en el incidente de Westchester.

Antes de que se estrenara la película, se intuía que algo así podría pasar, puesto que en la versión de cómic de Logan, "Old Man Logan", se muestra esta misma tragedia. Pero en esta ocasión es cometida por el mismo personaje, al cual engañan para creer que sus propios compañeros son en realidad supervillanos enviados para matar a todos los jóvenes de la escuela. Así se pensaba que ocurriría en 'Logan', pero para sorpresa de todos, en esta versión es Charles el que comete la locura. Por mucho que el carácter de Logan sea irascible e impredecible, el trastorno que sufre Xavier es mucho más preocupante. La edad no perdona, y cada vez tiene menos control sobre sí mismo, convirtiéndose en un peligro para los que le rodean.

Eso sí, aun no conocemos la identidad de los X-Men que han fallecido por su culpa. Por mucho que el director insista en que no era su objetivo, esta trama ha quedado abierta para ir desarrollándose en posteriores películas. ¿Quién habrá sobrevivido? Es una pregunta que nos intriga mucho, aunque tendremos que esperar un tiempo para saber la verdad de lo que ha pasado. Esta película, a diferencia de lo que se creía en un primer momento, está ambientada en un futuro cercano, pero no sabemos en qué momento se desarrollarán las próximas ni quiénes serán los protagonistas. Si la cinta realmente hubiera empezado con esa escena, quizás nos podríamos intuir algo... Pero por el momento, solo nos queda esperar.

