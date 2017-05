Los Martín Fierro siempre llegan con una polémica y este año no fue la excepción. Intrusos, programa de espectáculos por excelencia, fue nominado en la categoría de magazine junto con Morfi, todos a la mesa, y El diario de Mariana.





Jorge Rial se enteró de la noticia cuando estaba en vivo y dijo lo suyo. "Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Quiero decir algo públicamente. Lamentablemente no puedo renunciar a la terna. Ya renuncié en su momento cuando me nominaron personalmente en radio y dije 'no puedo estar porque me parecen serios'. Igual me pusieron. Estamos nominados y no puedo renunciar al programa porque el programa son ustedes y la producción. Salvo que ustedes también quieran renunciar", comentó el conductor.





Marcela Tauro acudió a su antigüedad para sumarse a la renuncia, pero el resto del panel se negó. "¡Esto siempre fue un magazine!", bromeó Marina Calabró.