La temporada 8 de "Juego de Tronos" será aún más corta

La cuenta atrás ha comenzado y ya sabemos exactamente cuántos episodios quedan para que 'Juego de Tronos' termine. Se confirma que la octava temporada de la serie, que será la última, tendrá solamente seis episodios, uno menos que su precedesora.

Por tanto, quedan un total de trece episodios inéditos de la serie, siete que veremos a partir del 17 de julio como parte de la temporada 7, y los seis finales para los que habrá que esperar a 2018.

Sin embargo, HBO no parece dispuesta a renunciar a su gallina de los huevos de oro y, aunque 'Juego de Tronos' como tal termine, su universo seguirá expandiéndose. Hace unos días, la cadena confirmaba que se encontraba trabajando en el desarrollo de cuatro posibles secuelas ambientadas en el mismo mundo creado por George R.R. Martin y más tarde el propio escritor confirmó que existe un quinto proyecto en marcha.

Estas nuevas ficciones no contarán necesariamente con personajes de la serie original (y por ende no son exactamente spin-offs) pero sí se ambientarán en Poniente, Essos y el resto de continentes del mundo de 'Canción de Hielo y Fuego', con sus casas, su épica y sus fantasía. Aunque de momento son solo proyectos en desarrollo y no significa que todos ellos vayan a ver la luz.

Fuente: Fotogramas