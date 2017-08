"La sociedad actual ve al inmigrante como a un zombie"

El grupo uruguayo Cuarteto de Nos, que se encuentra girando por la Argentina para mostrar el repertorio de su reciente disco, Apocalipsis Zombie, expresó a través de su líder, letrista y cantante Roberto Musso que el título de la placa "hace referencia a las luchas raciales, a los que tratan al inmigrante y al refugiado como si fuera una cosa, un zombie".



La gira local del conjunto uruguayo ya pasó por las ciudades de Concordia, Rosario y Santa Fe y el próximo viernes 25 llegará a Mendoza. Tocará a las 21.30 en el auditorio Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 611, Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $400.



La banda está integrada por Musso en guitarra y voz, Santiago Tavella en bajo, Álvaro Pintos en batería, Santiago Marrero en teclados y Gustavo Antuña en guitarras, con producción de Cachorro López.

Musso y Marrero hablan aquí sobre su nuevo disco.



–Sacan disco nuevo, cambian de discográfica y de productor, algo que ya les pasó con "Raro"...

Roberto Musso:–Raro fue el disco en el que por primera vez trabajamos con un productor, que fue Juan Campodónico, y fue el que nos abrió las fronteras. Ahora con Apocalipsis Zombie, luego de toda esa saga de cuatro discos con Juan y la nueva producción de Cachorro López, esperamos que nos empiece a escuchar gente de Marte o Júpiter (risas). Raro trajo aire fresco a la banda y creo que este disco, por lo que estamos viendo fuera de nuestro gueto, da esa sensación de vuelta. En comparación con Habla tu espejo, que es un disco más denso e introspectivo, vuelve a ser un material con más luminosidad.



–¿Cuál es la incidencia de Cachorro López en el disco?

R.M:–Cuando con Juan dijimos de común acuerdo que estaría bueno para estas canciones tener un oído y una visión diferente porque Juan ya era uno más de nosotros y estaba con los vicios del Cuarteto, surgió el nombre de Cachorro naturalmente sin saber si se coparía con la banda, si tenía tiempo o cuánto cobraba. En cuanto se enteró él mismo nos llamó y nos dijo que le fascinaba la idea y que le encantaba el Cuarteto. Nos decía: "Es lo último que me imaginaba que me llamaran porque a ustedes la producción es lo mínimo que les faltaba". Pero él pensaba que podía aportar desde otro ángulo diferente. Nos internamos un mes y medio en Buenos Aires y se armó una química profesional, artística y personal increíble y aportó muchísimo, aportó una experiencia que tiene de carretera multigeneracional que al Cuarteto le viene muy bien. No somos un grupo fundamentalista del rock ni nada que se le parezca y todas las cuestiones artísticas de otros géneros que estaban metidas en mis demos las respetó a rajatabla.

Santiago Marrero:–Creo que parte de la inteligencia de ese tipo de productores que se mantienen tanto tiempo haciendo cosas interesantes es también ser permeables, entender que hay cosas en el mundo que van avanzando y que también está bueno que los vayan tomando. Fue un laburo tremendo.



–"Apocalipsis Zombie" habla de una sociedad alienada por las pantallas ¿Cómo llegaron a esa síntesis en la letra?

R.M:–Fue un estudio arduo, realmente. Yo no soy fan de la zaga zombie, pero me interesó. Siempre digo que la Z es una especie de "Bestiario" borgeano e hice canciones donde hay bestias que relatan metáforas de la sociedad actual que estamos viviendo, de individuos como nosotros y de nuestras miserias y misterios. El zombie me interesó para investigar por qué había tanta fascinación en la gente amante del género. Pero leyendo libros sobre George Romero y otros dedicados a la filosofía y la psicología de por qué ese fenómeno, sirve para hacer una metáfora simbólica de la sociedad.



–¿Cómo surgió la canción "El innombrable" que pone en escena a los personajes que viven una discriminación y que al mismo tiempo están sindicados como alteradores de la realidad?

R.M:–Un bullying horrible, tremendo. En realidad surgió hace muchos años porque obviamente en el mundo musical, el artístico y el futbolero es donde más está eso. No me imaginaba que tanto en la realidad común los hubiera. Qué sé yo, cualquiera en cada edificio sabe qué es un innombrable. Siempre estuvo en mi cabeza hacer la canción del innombrable. Y en un momento dije: "No lo voy a hacer", porque me parecía mala leche. Cuando se me ocurrió hacer esa vuelta de tuerca que tiene la canción de decir ¿qué es el innombrable? En definitiva, es el tipo al que le echamos la culpa de las cosas que hacemos mal nosotros, es el chivo expiatorio de todo eso. Ahí me animé a hacer esa canción y ahora están pasando cosas increíbles con ella.

S.M:–Hoy íbamos en camioneta a hacer una nota y Roberto dijo "capaz que podemos tocar El innombrable" y chocó una moto de adelante. Capaz nos sale el efecto boomerang y termina siendo al revés.