La señora amante anima la fiesta en Lavalle

Valeria Lynch está más diosa y vigente que nunca. La cantante de 65 años recién cumplidos se presentó en setiembre pasado en el Stadium Arena Maipú, y lo llenó de fans que la aclamaron de principio a fin. Ahora, la rubia vuelve para celebrar su historia musical, pero también para promover el disco de grandes éxitos que lanzó el año pasado y se titula Como nunca.



Desde hoy y hasta el domingo, en Costa de Araujo, Lavalle se llevará a cabo el 31º Festival Provincial del Melón y la Sandía, una tradicional celebración que ha trascendido las fronteras de la provincia.

Lynch cantará mañana y será el plato fuerte, una manera de abrir el encuentro musical con bombos y platillos. Antes de su show, calentarán la previa el Negro Ferreyra, Los Trovadores de Cuyo, Amuray y El Duende Salteño, entre otros reconocidos talentos argentinos.



En tanto, esta noche, en la apertura del festival, el color lo darán los artistas lavallinos y los ballets folclóricos de ese departamento.



En la fecha de cierre, el domingo, el público podrá vivir una noche de canción con Rocío Quiroz, pero también de baile y fiesta con la cumbia de Los Playeros y El Rey Pelusa.



Las entradas son gratuitas para la jornada de apertura de hoy, mientras mañana salen $100 los mayores y $50 los menores de 6 a 10 años. El domingo el valor del ticket es de $130.



De esta manera, además de la coronación de la reina y de los puestos de comida y artesanos, con las entradas los asistentes participarán por premios en efectivo por una suma de $100.000.



El Festival del Melón y la Sandía son tres noches cargadas de música y color, cuyo objetivo es rendir homenaje y agradecer por estos frutos de la tierra que son típicos de Lavalle.



El evento es organizado por la Comisión del Festival y apoyado por la Municipalidad de Lavalle.



La mejor voz del país

A 40 años del inicio de su carrera, la seductora rubia, dueña de clásicos como Señor amante, Qué ganas de no verte nunca más y Me das cada día más, sigue llenando teatros, grabando discos y marcando hitos en la historia musical argentina.



El año pasado cantó nada menos que en el teatro Colón y batió un record al convertirse en la única intérprete popular en agotar dos funciones en ese coliseo argentino.



A menos de cuatro meses de su última presentación en la provincia, Valeria vuelve con el espectáculo ¡Grande, Val!, el mismo que presentó en el Arena Maipú y, antes, con gran éxito también en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.



Pero a ella siempre le gusta variar, por eso sus shows tienen un poco de teatro, de rock y de covers de música latina como el homenaje que suele hacer a Estela Raval. Algo que hace que sus fans deliren al verla sobre el escenario.



En setiembre último, Escenario dialogó con ella y en esa charla quedó claro su amor por Broadway, el trabajo que le pone día a día para seguir mejorando su voz y la pasión que tiene por innovar en su sonido y amar al máximo su carrera musical.



–¿Cómo es "¡Grande, Val!"?

–Es un mix entre los temas míos de siempre, esos que no puedo dejar de hacer jamás, además amo hacerlos y sé que la gente los espera. Además, hay algunos temas de mi nuevo disco, más un mix de rock nacional para el final con el que la gente delira. Es un segmento que gusta mucho porque son canciones de los '70.



–Siendo que interpretás covers en tus shows, ¿cuál fue el que más sorprendió al público?

–Muchacha ojos de papel, del Flaco Spinetta. Tengo una historia hermosa con esa canción porque yo lo conocí al Flaco. Cuando yo hacía Hair, Spinetta estaba de novio con una compañera mía. Él siempre venía a buscarla al teatro. Yo era muy flaquita y los dos teníamos una melena de rulos muy larga, siempre me decía que parecíamos hermanos. Siempre me decía: "¡Sos mi hermana, sos mi hermana!. Me impresiona que nos parezcamos tanto".