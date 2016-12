Westworld es una de las series más populares de esta temporada. La ficción de HBO ha mantenido a sus espectadores en vilo durante toda su primera entrega con misteriosos personajes como El Hombre de Negro (Ed Harris) y la búsqueda del laberinto que creó Arnold (Jeffrey Wright).





Su segunda temporada ya ha sido anunciada oficialmente, pero los fans de la serie tendrán que esperar hasta 2018, año en el que los nuevos episodios llegarán a la prequeña pantalla.





Si ya has visto la primera temporada, sabrás que ésta finaliza con un 'cliffhanger' en el que Ford (Anthony Hopkins) desata su terrible plan. Los creadores de la serie Jonathan Nolan y Lisa Joy y el productor J.J. Abrams ya adelantaron que la segunda entrega estará basada en el caos, pero los futuros episodios también se centrarán en la experiencia de los invitados al parque temático, algo en lo que no ha profundizado la primera entrega.





"No parecía apropiado pasar tanto tiempo revelando cómo de no real es el lugar porque los anfitriones creen mucho en él hasta ese horrible momento en el que se dan cuenta de lo artifical que es el mundo. Así que no nos metimos en ese ámbito. Pasaremos un poco de tiempo en la próxima temporada dando luz a esos aspectos del parque -¿qué se siente al acudir como un invitado?- Solo un poco antes de que el caos empezase".





Esto podría contestar algunas de las preguntas que se hacen los fans de la serie como qué ocurre cuando un invitado desmiembra a un anfitrión o cómo el parque funciona para los niños. Además, estas palabras podrían indicar que la segunda entrega no comenzará justo después de la masacre del final de temporada.





Fuente: Sensacine