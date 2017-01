La secuela de "Minions" ya tiene fecha de estreno

A mediados de 2015 era un hecho que "Minions", el spin-off de "Mi villano favorito" (Despicable Me), iba a tener secuela. Confirmado el segundo film de estas divertidísimas criaturas amarillas, solo quedaba esperar el anuncio de la fecha de estreno... ¡Y llegó! llumination Entertainment y Universal Pictures informaron que esta nueva entrega desembarcará en las salas de cine el 3 de julio de 2020.



Pero esta no es la única novedad de los estudios. Otra que se hizo un lugar en el calendario es la continuación de "SING ¡Ven y canta!" (SING), la cual arribará el 25 de diciembre de 2020. La primera parte ya está en la mayoría de los países con las voces en idioma original de Matthew McConaughey, Scarlett Johansson , Reese Witherspoon, Tori Kelly, Taron Egerton, Seth MacFarlane, John C. Reilly, Jon Robert Hall y Laura Dickinson, entre otros.



Finalmente, también en lo que a animación se refiere, "La vida secreta de tus mascotas 2" (The Secret Life Of Pets 2) retrasó su llegada al pasar del 13 de julio de 2018 al 3 de julio de 2019. De esta forma, los amantes de gatos, perros y demás animalitos domésticos deberán esperar un poco más para ver al grupo en acción bajo la dirección de Chris Renaud.



