La secuela de El Conjuro 2 ya tiene fecha de estreno

"The Nun", spin-off de "El Conjuro 2" (The Conjuring 2), no solo encontró director a principios de febrero, sino que ya tiene fecha de estreno. Según indican varios portales estadounidenses, la nueva apuesta cinematográfica de New Line Cinema llegará a las salas el 13 de julio de 2018.



Corin Hardy será el responsable de ponerse detrás de cámaras para conducir los hilos de la historia escrita por Gary Dauberman y James Wan. La misma buscaría explorar los orígenes del personaje que nos erizó la piel en la segunda entrega protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga en la piel de Ed y Lorraine Warren, respectivamente.



Mientras tanto, para el 11 de agosto se aguarda el arribo de "Annabelle 2", secuela del primer "derivado" de este universo de terror que nos sorprendió a todos en 2013. Este film que tiene como realizador a David F. Sandberg se centrará en un fabricante de muñecas y en su esposa, quienes pierden a su hija en un trágico accidente. Tiempo después, abren sus puertas a una monja y a unas niñas que tuvieron que dejar el orfanato que habitaban. Será allí cuando el horror se desate.