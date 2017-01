La Roca tendrá su película dentro del universo de DC

Dwayne Johnson saltará al cine de superhéroes por partida doble. Después de llevar varios años fichado para el papel del villano Black Adam en la película de Shazam, ahora New Line Cinema y DC Entertainment han puesto en marcha una segunda película que le dará más protagonismo al actor más rentable de 2016 con su propio spin off del personaje.



El proyecto comenzó a echar raíces oficialmente desde la semana pasada cuando Johnson se reunió con el co-presidente de DC Films y autor de cómics Geoff Johns, y luego de que la estrella lo publicara en su red social Instagram.



"Tuve una divertida y estratégica reunión con uno de los presidentes de DC sobre su universo entero. Como gran fanático que soy de DC, tener un sentido real de los desarrollos y cambios que vienen para estas películas futuras, me ha emocionado mucho. Esperanza, optimismo y diversión; aún cuando estábamos hablando sobre el villano/anti-héroe más despiadado de todos los tiempos finalmente cobrando vida. Prepárense universo DC", escribió junto a la foto.



Los cambios que menciona Dwayne sobre la película de Shazam, tratan sobre que el actor lleva comprometido para interpretar a Black Adam desde 2008. Desde esa fecha, se ha convertido en uno de los actores más solicitados y ocupados de Hollywood. Así que, para los ejecutivos y productores no tenía sentido tener a un intérprete como Johnson solo como actor secundario. En resumen, la decisión final ha sido realizar un spin off del villano para que tenga su película independiente.



Las ediciones de cómics siempre han mostrado a Adam como un anti-héroe, aunque los desarrollos recientes en las historietas, escritas por Johns, muestran un lado más noble del malvado al pelear contra enemigos que buscaban esclavizar a la gente de su pueblo.



Ningún guionista ni director se ha anunciado para crear y desarrollar la película de Black Adam de momento.



Fuente: Cine 54