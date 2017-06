La Renga quiere hacer todo lo posible para tocar en Capital Federal

El grupo La Renga apelará al recurso administrativo de revisión ante la negativa del Gobierno de la Ciudad que notificó ayer la inhabilitación de los shows que la banda de Mataderos tenía previstos para el miércoles 28 de junio, los sábados 1, 8 y 15 de julio, y los miércoles 5 y 12 en el estadio de Huracán, informó su productor, el cordobés José Palazzo.



"Estuvimos en conversaciones permanentemente (con el gobierno porteño) desde que empezamos con esto, donde inclusive charlamos de las capacidades y de cómo armar el estadio, de común acuerdo. Y ahora, sumado el informe de la policía, nos deniegan el permiso. Si tengo que hacer el recurso de revisión y replantearlo, lo hago pero ya estamos cerca de julio y el concierto se hace inviable, esa es la verdadera bronca".



"Hago todos los conciertos de La Renga hace 18 años y nunca en la historia apareció un informe de oficio de la Policía Federal, siempre lo hace cuando la Municipalidad se lo requiere. En el documento de inhabilitación se mencionan el tema de los 40.000 espectadores y del informe de la policía. En Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a hacer viable el ciclo de conciertos", expresó Palazzo hace instantes en diálogo con Télam.



"Nosotros consideramos que meter la gente en el campo y en tribunas populares por separado no era una buena idea y utilizamos como argumento los más de 30 estadios que hizo y de los que nunca tuvo inconvenientes. Discrepamos en cómo distribuir a la gente adentro del estadio pero no hablamos de cantidad", aseveró el creador del festival más popular de Argentina, Cosquín Rock.



En la misma línea, afirmó: "Nunca cuestionamos la capacidad, eso es falso. Lo único que hicimos, cuando charlamos con ellos, fue contar la experiencia de los estadios que hizo la Renga como Atlanta, Huracán y River, y hablar sobre cómo nos imaginábamos a la gente, el comportamiento estándar dentro del estadio pero nunca pusimos en discusión las capacidades ni tuvimos inconvenientes".



Consultado sobre los pasos a seguir, el productor manifestó que apelará al recurso administrativo de revisión, sin embargo expresó: "Hasta que me respondan el recurso, que seguramente sea a mediados de junio, no va a ser sencillo llegar a organizar los recitales para el receso de invierno, que es el único momento posible para hacer ese ciclo de shows, porque si fuera un solo recital se hace un sábado que Huracán juegue de visitantes".



Sobre esta cuestión, el titular de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño (AGC) Ricardo Pedace manifestó en diálogo con Télam Radio que en base "al estudio que se realiza del show y a la criticidad de los eventos, más el consejo de los profesionales de Defensa Civil, la cantidad de espectadores se reduce a 36.000", y agregó que la productora de La Renga, que había solicitado 40.000 espectadores, no consideró viable la propuesta de readecuación interna del estadio.



En tanto, en el informe expedido por la Policía Federal, titulado "No considerar viables los conciertos de la banda de rock La Renga", se enumeran además diferentes problemáticas que van desde la "venta de estupefacientes y alcohol, baños colapsados, ventas de merchandising y parrillas y otros comestibles", entre otros.



Desde hace diez años que La Renga recibe negativas para presentarse en estadios de Capital Federal. La última vez que la banda se presentó allí fue el 19 de noviembre de 2007, cuando tocó en el Autódromo Oscar Alfredo Galvez ante casi cien mil personas.



Sobre eso, el empresario creador de Cosquín Rock, sostuvo: "Todos los espectáculos masivos requieren de contratación de adicionales, todo lo que pongo en la calle lo pago yo, entonces ¿por qué pueden hacer Guns and Roses en River o La Beriso, Ciro en Vélez y no puede tocar La Renga?".



Palazzo cargó contra el gobierno bonaerense al recordar que durante 2015, 2016 y lo que va de este año, el cuarteto de Mataderos presentó pedidos de habilitación para realizar shows en el Estadio Único de La Plata pero no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades del gobierno encabeza por María Eugenia Vidal. El productor afirmó que se niega "a creer que se trate de censura pero desgraciadamente la banda tiene una sensación" en ese sentido.



"La banda se adaptó a hacer todos los recitales que hagan falta. Tampoco va a meter más de 200.000 personas. Organizó seis shows para Huracán y viene de tocar más de 40 conciertos, no es que toca una vez al año para que hagan la comparación el Indio. Ese es el consenso al que hay que llegar, yo entiendo que hay temores y es lógico pero la solución no es no dejarlos tocar", expresó sobre los últimos párrafos de la notificación en los que se mencionaban los acontecimientos de marzo pasado en el recital del Indio Solari en Olavarría.