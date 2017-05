El furor por los clásicos de Disney no termina, y cada vez son más los remakes anunciados. La última dada a conocer ha sido la adaptación a acción real de 'La Sirenita', aunque en lugar de ser cinematográfica, irá dirigida a la pequeña pantalla. La producción será a cargo de ABC, y aunque será una mezcla entre telefilm y musical, sin duda será genial ver a Ariel y a todo el fondo marino cobrando vida.

ABC ha confirmado que está inmersa en la realización de 'The Wonderful World of Disney: The Little Mermaid Live!' ('El maravilloso mundo de Disney: La Sirenita en vivo'), el cual ha descrito como un producto híbrido de animación del clásico de Disney, acción real y números musicales. Aún no se ha confirmado el reparto oficial, pero esperamos que se trate de actores muy polifacéticos, dado que los remakes musicales de viejos clásicos nunca son fáciles de interpretar. Según la cadena, será confirmado a mediados de 2017.

La noticia viene de la mano de TV Line, y aunque tampoco tiene su estreno fijado, llegará a los televisores del mundo en otoño de 2017, con una duración aproximada de unas dos horas. Eran muchos los que pedían una película de acción real de este clásico de Christian Andersen, y este se espera que tenga una tecnológica muy innovadora, porque mostrar el fondo marino plagado de peces y algas exóticas supondrá un reto para la cadena.

Fuente: ECartelera